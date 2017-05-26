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Пролетая над Шосткой: история одного предательства

Сегодня, 16:32 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Пролетая над Шосткой: история одного предательства

Приговоренным к 12 годам лишения свободы майором Вооруженных сил Украины, который в 2014 году пытался угнать в Россию самолет-разведчик Су-24, является заместитель командира эскадрильи по работе с личным составом воинской части п/п В-2806 Юрий Киреев. Об этом пишет «Незалежний громадський портал».
Приговор военному был вынесен 6 июня коллегией судей Хмельницкого городского районного суда во главе с Олегом Антонюком. Как сообщал «Обозреватель», о приговоре Кирееву стало известно 13 июня.
Отмечается, что военнослужащий в течение 2014 года регулярно сообщал в российские спецслужбы о выполнении боевых задач в зоне АТО. В частности, 1 и 3 августа Киреев заранее известил представителей России о вылете с аэродрома Миргорода Полтавской области на самолете-разведчиком Су-24МР для специальных боевых разведывательных полетов в зону проведения АТО. После завершения полетов майор смс-сообщением отчитался «кураторам» из страны-агрессора.
8 сентября того же года Киреев снова сообщил россиянам об осуществлении специального разведывательного полета на Су-24МР с аэродрома Староконстантинов Хмельницкой области вдоль линии государственной границы Украины с Республикой Беларусь и Российской Федерацией на аэродром Миргород.
В тот же день заместитель командира эскадрильи, пролетая над Шосткой Сумской области, отказался выполнять требование штурмана на осуществление правого поворота и направления самолета на курс в направлении Лебедина Сумской области и направил самолет к линии государственной границы Украины и Российской Федерации.
«Приблизившись к линии государственной границы, осознавая отсутствие какой-либо возможности самостоятельно добраться до аэродромов на территории Российской Федерации и осуществить успешную посадку самолета, Киреев не перелетел указанным самолетом через линию государственной границы Украины, вывел его на запланированную линию полета Шостка-Лебедин и закончил полет», – пишет издание.
Также разведка выяснила, что Киреев в июня 2014 года через своего брата-священнослужителя, который приезжал к нему из Хабаровского края РФ, установил контакт и согласился сотрудничать с представителями российских спецслужб, в частности ГРУ Генштаба. Он получил от них задачу завладеть военным самолетом ВС Украины, на котором осуществить перелет через государственную границу.
За это майору-предателю российские спецслужбы пообещали воинское звание полковника, квартиру, 30 тыс. долларов и устроить на работу его жену.
Также отмечается, что Киреев собирался посетить РФ летом 2014 года, однако получил отказ со стороны командования воинской части. После этого он отправил в Россию свою жену, которая непосредственно встречалась с представителями спецслужб РФ.
Кроме этого, весной 2014 года летчик откровенно обозначил среди военнослужащих свою пророссийскую позицию и отличился антиукраинскими высказываниями.

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