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Производственный травматизм на Сумщине

Сегодня, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
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Производственный травматизм на Сумщине

На Сумщине сфера машиностроения остается лидером производственного травматизма.
Таков результат ежегодного анализа состояния промышленной безопасности на Сумщине, которая проводится специалистами Управления Гоструда в Сумской области. Уровень общего производственного травматизма на предприятиях области в 2016 году уменьшился более чем на 10% по сравнению с 2015 годом. Зато количество смертельных случаев на рабочем месте в прошлом году увеличилось на четыре.

Уровень общего производственного травматизма в 2016 году составил 105 несчастных случаев, что продолжает тенденцию уменьшения количества травм на рабочем месте в сравнении с предыдущими годами. В 2015 году этот показатель составил 117 случаев, а в 2014 году – 121 несчастный случай.

Общий уровень травмирования работников машиностроительных предприятий на рабочем месте в 2016 году уменьшился почти на 26% по сравнению с 2015 годом. Что является положительным показателем, даже в ситуации первенства по уровню производственного травматизма данной сферы деятельности среди других в Сумской области.

Также уменьшилось количество несчастных случаев на производстве в прошлом году на предприятиях энергетики, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, пищевой промышленности, в сельском и лесном хозяйстве, на предприятиях и объектах водо-канализационного хозяйства Сумщины, — сообщается на сайте Управление Гоструда в Сумской области.

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