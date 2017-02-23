Ездить без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном уже могут пассажиры львовских, черниговских и ивано-франковских троллейбусов и трамваев, а с 24 марта проезд с QR-кодом доступен и в трамваях города Конотоп.
Новая технология электронного билета в общественном транспорте может быть введена в любом украинском городе за один-два дня, поскольку она не требует установки дополнительного оборудования для считывания карточек или верификации пассажиров. Предприятию достаточно разместить стикеры с QR-кодом в салоне или на остановках транспорта и провести тренинги для контроллеров по использованию нового вида билетов, — сообщает пресс-служба ПриватБанка в Сумской области.
Прогресс дошел до Конотопа, но не в Сумы
Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ездить без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном уже могут пассажиры львовских, черниговских и ивано-франковских троллейбусов и трамваев, а с 24 марта проезд с QR-кодом доступен и в трамваях города Конотоп.
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