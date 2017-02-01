С 1 апреля изменится стоимость проезда в троллейбусах и автобусах КП «Электроавтотранс». Об этом сообщает сайт предприятия. Напомним, решение принято 14 марта на внеочередном заседании исполкома. Себестоимость проезда в троллейбусе составляет 2,64 грн., в автобусе – 3,69 грн., но исполком решил разницу компенсировать из бюджета.
Проезд в Сумах подорожает с 1 апреля
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