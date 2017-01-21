Проезд в коммунальном транспорте Сум дорожает

В Сумах на 11% повысится стоимость проезда в троллейбусе. 14 марта на внеочередном заседании исполком проголосовал за то, чтобы сумчане платили за одну поездку в троллейбусе 2 грн. и 3 грн. — в автобусе. Директор КП «Электроавтотранс» Виталий ОДНОРОГ заявил, что в новых тарифах учтена новая цена на электроэнергию.

Себестоимость проезда в троллейбусе составляет 2,64 грн., в автобусе – 3,69 грн., но исполком решил разницу компенсировать из бюджета.

Кроме того вводятся проездные четырех видов. И хоть для расчетов их стоимости брали определенное количество поездок, для их покупателей количество поездок не ограничено. В том числе проездной на поездку в троллейбусе — 60 грн., для учеников 1-4 классов — 30 грн., на проезд в автобусе — 120 грн., на проезд в автобусе и троллейбусе — 160 грн. Как заявил мэр Александр ЛЫСЕНКО, городская власть хочет приучить горожан платить за проезд и пользоваться безналичным расчетом.

Решение вступит в силу с момента обнародования.