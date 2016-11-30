Продвинутый «рогатый» в Сумах

КП «Электроавтотранс» намерен пустить автобусы в удаленные жилые массивы, внедрить электронные билеты и обустроить в центре Сум разворотное кольцо

Таковы планы предприятия на ближайшее время. И хотя намечены мероприятия по стабилизации финансового состояния, убытков не избежать. Как заявил на заседании исполкома директор предприятия Виталий ОДНОРОГ, 2,7 млн грн. составит ожидаемый убыток от деятельности в 2017 г. В расходную часть заложены зарплата, покупка ГСМ, запчастей и материалов (в том числе тех, которые будут использоваться при проведении капремонта троллейбусов) и расходы на электроэнергию, затраты на которую увеличились почти вдвое. Кабмин принял постановление, которое отменяет применение тарифов на электроэнергию для городского электротранспорта как для населения. «С 1 января нас перевели на классность, и теперь половина тяговых подстанций будет оплачиваться по тарифу 1,81 грн. за киловатт, а половина — 2,41 грн., что увеличивает наши расходы почти на 1,5 млн грн. в месяц», — заявил директор.

По его словам, запланирован капремонт трех троллейбусов, что вместе с выпуском первой группы водителей даст возможность ближе к лету отправить на линию пять дополнительных единиц. Что, в свою очередь, увеличит поступления почти на 400 тыс. грн. в месяц. Планируется закупить четыре новых автобуса повышенной вместимости (не менее 70 пассажиров) и запустить их на новое большое транспортное кольцо, которое будет проходить по жилым массивам, где нет троллейбусных линий (от ул. Прокофьева до Роменской, а оттуда — до Белопольского шоссе), что также даст дополнительный доход в сумме около 450 тыс. грн. в месяц. Также запланирована реконструкция контактной сети, в частности — устройство разворотного кольца в центре Сум, что позволит избегать простоя и холостого возврата троллейбуса в депо.

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Своими руками. На капремонт троллейбусов в этом году планируют потратить 2 млн грн.



«20 млн — проект по внедрению электронных билетов. Проект готов. Готовятся документы», — Андрей БАРАНОВ, секретарь Сумского горсовета

Ирина Власова, «Панорама» №7