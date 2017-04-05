Продукты снова подорожали (инфографика)

В первой декаде июня произошло существенное подорожание продуктов питания в торговых сетях и точках. Что характерно, наиболее быстро росли в цене те продукты, на которые Кабмин отменил максимальную торговую надбавку в размере до 15%,- сообщает РИА Новости Украина.

Согласно правительственному постановлению, с 1 июля цены не будут регулироваться на 15 видов продуктов питания. Среди них: мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядина, свинина, мясо птицы, колбасные изделия, молоко, творог, сметана, масло сливочное, масло подсолнечное, куриные яйца. Однако производители и торговые сети, похоже, не стали дожидаться июля и взвинтили цены уже в мае-июне.