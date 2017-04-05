Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.06 Вторник

Продукты снова подорожали (инфографика)

Сегодня, 11:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Продукты снова подорожали (инфографика)

В первой декаде июня произошло существенное подорожание продуктов питания в торговых сетях и точках. Что характерно, наиболее быстро росли в цене те продукты, на которые Кабмин отменил максимальную торговую надбавку в размере до 15%,- сообщает РИА Новости Украина.
Согласно правительственному постановлению, с 1 июля цены не будут регулироваться на 15 видов продуктов питания. Среди них: мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядина, свинина, мясо птицы, колбасные изделия, молоко, творог, сметана, масло сливочное, масло подсолнечное, куриные яйца. Однако производители и торговые сети, похоже, не стали дожидаться июля и взвинтили цены уже в мае-июне.

Напечатать Письмо автору Просмотров 146 Комментариев 0

читайте также
Газовое ноу-хау в Украине пока отложили
Газовое ноу-хау в Украине пока отложили
05.04.2017, 17:29 Новость
Панорама Панорама 05.04.2017, 17:29 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 89 Комментариев 0
Финны в Сумах 4 фото
Финны в Сумах
04.04.2017, 14:29 Новость
Панорама Панорама 04.04.2017, 14:29 Категория: Новость Рубрики: Мир, Политика Регионы: Мир, Украина Просмотров 162 Комментариев 0
Безвиз, лекарства и зарплаты по-новому
Безвиз, лекарства и зарплаты по-новому
04.04.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 04.04.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 329 Комментариев 0
Блокада ОРДЛО подтолкнула Москву к интеграции Донбасса с Россией
Блокада ОРДЛО подтолкнула Москву к интеграции Донбасса с Россией
04.04.2017, 07:26 Новость
Панорама Панорама 04.04.2017, 07:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 694 Комментариев 0
Президент Турции рассорился со странами Евросоюза
Президент Турции рассорился со странами Евросоюза
03.04.2017, 16:29 Новость
Панорама Панорама 03.04.2017, 16:29 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 81 Комментариев 0
Ресурсы для тепла (инфографика)
Ресурсы для тепла (инфографика)
03.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 03.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 122 Комментариев 0
Во сколько Украине обойдется закрытие «Сбербанка»
Во сколько Украине обойдется закрытие «Сбербанка»
27.03.2017, 12:15 Новость
Панорама Панорама 27.03.2017, 12:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 248 Комментариев 0
Линия фронта пролегла через Гаагу
Линия фронта пролегла через Гаагу
24.03.2017, 11:19 Новость
Панорама Панорама 24.03.2017, 11:19 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 158 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 881 Комментариев 0
Опросы

После повышения тарифов на проезд, стали ли вы меньше ездить в маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 121 Комментариев 1
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине почувствовали улучшение от отставки Салатенко
Конечно, теперь потрошенко-яйценюковским МАРОДЁРАМ будет ЛЕГШЕ ГРАБИТЬ народ и ВЕШАТЬ ему ЛАПШУ НА УШИ как это по ТВящику вдалбливает нам ...
Вчера, 22:29
Петро Васильович к материалу
Кадры Сумщины: депутат, директор и небедная женщина
Виктория ГРОБОВА с нагрудным знаком «Петр Могила»... Оптимистичненько так звучит...
Вчера, 15:40
Женя Колосенко к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
В основном покупаю одежду в интернет-магазинах, и да, люблю все-таки больше брендовую одежду. Мониторю скидки и делаю покупки, получается достаточно ...
17.06.2017, 09:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII