В первой декаде июня произошло существенное подорожание продуктов питания в торговых сетях и точках. Что характерно, наиболее быстро росли в цене те продукты, на которые Кабмин отменил максимальную торговую надбавку в размере до 15%,- сообщает РИА Новости Украина.
Согласно правительственному постановлению, с 1 июля цены не будут регулироваться на 15 видов продуктов питания. Среди них: мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядина, свинина, мясо птицы, колбасные изделия, молоко, творог, сметана, масло сливочное, масло подсолнечное, куриные яйца. Однако производители и торговые сети, похоже, не стали дожидаться июля и взвинтили цены уже в мае-июне.
Продукты снова подорожали (инфографика)
В первой декаде июня произошло существенное подорожание продуктов питания в торговых сетях и точках. Что характерно, наиболее быстро росли в цене те продукты, на которые Кабмин отменил максимальную торговую надбавку в размере до 15%,- сообщает РИА Новости Украина.
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