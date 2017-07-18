Цены на продукты шокируют. С начала года свинина и говядина подорожали в среднем на 44 и 45%, хлеб — на 15%, капуста — на 48%, а морковь — на 84%, — сообщает РИА Новости Украина
Продуктовый шок. Как изменились цены (инфографика)
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