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Продуктовый шок. Как изменились цены (инфографика)

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Продуктовый шок. Как изменились цены (инфографика)

Цены на продукты шокируют. С начала года свинина и говядина подорожали в среднем на 44 и 45%, хлеб — на 15%, капуста — на 48%, а морковь — на 84%, — сообщает РИА Новости Украина

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