Панорама / сумы / новости / события / комментарии
06.04 Четверг

Продуктивный день: гороскоп на 6 апреля

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Продуктивный день: гороскоп на 6 апреля

Начало этой рабочей недели окажется на редкость спокойным и продуктивным. Можно испытать свои силы в делах, подразумевающих серьёзный подход, или начать новый проект, реализация которого долгое время была невозможна.
Овен:
Овны сегодня вдумчиво и серьёзно приступят к делам, что станет вполне оправданным шагом. Уже этим вечером начальство оценит ваш энтузиазм и даст обещание, что в ближайшие дни вы получите премию или долгожданную прибавку к зарплате.
Телец:
Придётся ограничивать себя во многих желаниях и поступках. Если вам удастся проявить чувство меры в личных делах и в решении профессиональных вопросов, вы сможете полностью оправдать пословицу «тише едешь — дальше будешь».
Близнецы:
Близнецы проведут сегодняшний день в боевом расположении духа. Всех, кто встанет на вашем пути, вы будете без сожаления устранять, невзирая на существующие между вами приятельские отношения.
Рак:
Ракам в этот день предстоит испытать сильнейший приступ ревности. В момент, когда вам станет известна интимная переписка своей второй половинки, вы будете думать лишь об одном — как вам сдержаться от негодования в присутствие посторонних.
Лев:
Львам сегодня очень пригодятся правила хорошего тона. Только благодаря вашим навыкам дипломатии удастся погасить крупный служебный конфликт, который вспыхнет при обсуждении важного организационного вопроса.
Дева:
Девам не стоит сегодня тратить свой семейный бюджет на предметы, уже бывшие в эксплуатации. Сэкономленные на этой покупке деньги вам придётся уже в ближайшие дни потратить на ремонт внезапно вышедшей из строя «чудо-техники».
Весы:
Предстоит стать объектом чьей-то ненависти и раздражения. Будьте предельно осторожны, ведь человек, который неверно истолкует ваши поступки и слова, способен на открытые проявления агрессии.
Скорпион:
Скорпионами в этот день будет руководить непреодолимая жажда справедливости. Пока вы ведёте себя как истинный Робин Гуд, кто-то воспользуется ситуацией и нанесёт жестокий удар по вашим финансам.
Стрелец:
Стрельцам сегодня предстоит строго следовать правилам, установленным внутри служебного коллектива. Ваш отказ сдать деньги на подарок для шефа коллеги воспримут в штыки. Чтобы вернуть их расположение, вы попытаетесь перевести этот инцидент в забавную шутку.
Козерог:
Козерогам в этот день следует всячески избегать физического переутомления. В своих попытках разом устранить весь образовавшийся на работе аврал вы рискуете не только не осуществить намеченное, но и довести себя буквально до изнеможения.
Водолей:
Не застрахованы от целой череды мелких бытовых проблем, справиться с которыми не под силу одному человеку. Не пытайтесь самостоятельно починить компьютер или ноутбук, так как ваши попытки могут завершиться очень плачевно.
Рыбы:
Рыбам на сегодняшний день следует воздержаться от участия в спорах и дискуссиях. Вам вряд ли удастся отстоять свою правоту, а потому стоит ли тратить личное время на абсолютно пустые занятия?

Напечатать Письмо автору Просмотров 16 Комментариев 0

читайте также
Больше позитива: гороскоп на 5 апреля
Больше позитива: гороскоп на 5 апреля
Вчера, 06:17 Новость
Панорама Панорама Вчера, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 489 Комментариев 0
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 544 Комментариев 0
Старый Новый год: традиции, история и гадания
Старый Новый год: традиции, история и гадания
13.01.2017, 19:15 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 19:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 782 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 667 Комментариев 0
Христос народився! Вітання на Різдво
Христос народився! Вітання на Різдво
06.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Все Просмотров 12 534 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 124 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 081 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Шістка юних ІТ-геніїв
04.04.2017, 12:48
admin adminych admin adminych 04.04.2017, 12:48 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 451 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли Вы действия активистов по отношению к «Сбербанку»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
Вчера, 19:01
admin adminych admin adminych Вчера, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
Вчера, 13:37
admin adminych admin adminych Вчера, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 7 Комментариев 0
Охрана строительных площадок
03.04.2017, 16:22
admin adminych admin adminych 03.04.2017, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Для чего нужна вытяжка?
29.03.2017, 17:57
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Это так забавно, когда ты пытаешься говорить себе как о третьем лице. Три года назад может быть тебе кто-то и ...
03.04.2017, 17:02
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Пропагандиская машина нас уничтожает. Что произошло после бегства предыдущего президента? Каждый знает свой ответ. Думаю сейчас Украина в опасности. ...
01.04.2017, 19:15
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Почему никто не спросит кто развязал эту войну. Кому это выгодно? Зачем эти жертвы? Этого можно было избежать? ...
01.04.2017, 19:07
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII