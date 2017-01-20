Продуктивный день: гороскоп на 6 апреля

Начало этой рабочей недели окажется на редкость спокойным и продуктивным. Можно испытать свои силы в делах, подразумевающих серьёзный подход, или начать новый проект, реализация которого долгое время была невозможна.
Овен:
Овны сегодня вдумчиво и серьёзно приступят к делам, что станет вполне оправданным шагом. Уже этим вечером начальство оценит ваш энтузиазм и даст обещание, что в ближайшие дни вы получите премию или долгожданную прибавку к зарплате.
Телец:
Придётся ограничивать себя во многих желаниях и поступках. Если вам удастся проявить чувство меры в личных делах и в решении профессиональных вопросов, вы сможете полностью оправдать пословицу «тише едешь — дальше будешь».
Близнецы:
Близнецы проведут сегодняшний день в боевом расположении духа. Всех, кто встанет на вашем пути, вы будете без сожаления устранять, невзирая на существующие между вами приятельские отношения.
Рак:
Ракам в этот день предстоит испытать сильнейший приступ ревности. В момент, когда вам станет известна интимная переписка своей второй половинки, вы будете думать лишь об одном — как вам сдержаться от негодования в присутствие посторонних.
Лев:
Львам сегодня очень пригодятся правила хорошего тона. Только благодаря вашим навыкам дипломатии удастся погасить крупный служебный конфликт, который вспыхнет при обсуждении важного организационного вопроса.
Дева:
Девам не стоит сегодня тратить свой семейный бюджет на предметы, уже бывшие в эксплуатации. Сэкономленные на этой покупке деньги вам придётся уже в ближайшие дни потратить на ремонт внезапно вышедшей из строя «чудо-техники».
Весы:
Предстоит стать объектом чьей-то ненависти и раздражения. Будьте предельно осторожны, ведь человек, который неверно истолкует ваши поступки и слова, способен на открытые проявления агрессии.
Скорпион:
Скорпионами в этот день будет руководить непреодолимая жажда справедливости. Пока вы ведёте себя как истинный Робин Гуд, кто-то воспользуется ситуацией и нанесёт жестокий удар по вашим финансам.
Стрелец:
Стрельцам сегодня предстоит строго следовать правилам, установленным внутри служебного коллектива. Ваш отказ сдать деньги на подарок для шефа коллеги воспримут в штыки. Чтобы вернуть их расположение, вы попытаетесь перевести этот инцидент в забавную шутку.
Козерог:
Козерогам в этот день следует всячески избегать физического переутомления. В своих попытках разом устранить весь образовавшийся на работе аврал вы рискуете не только не осуществить намеченное, но и довести себя буквально до изнеможения.
Водолей:
Не застрахованы от целой череды мелких бытовых проблем, справиться с которыми не под силу одному человеку. Не пытайтесь самостоятельно починить компьютер или ноутбук, так как ваши попытки могут завершиться очень плачевно.
Рыбы:
Рыбам на сегодняшний день следует воздержаться от участия в спорах и дискуссиях. Вам вряд ли удастся отстоять свою правоту, а потому стоит ли тратить личное время на абсолютно пустые занятия?
Продуктивный день: гороскоп на 6 апреля
Начало этой рабочей недели окажется на редкость спокойным и продуктивным. Можно испытать свои силы в делах, подразумевающих серьёзный подход, или начать новый проект, реализация которого долгое время была невозможна.