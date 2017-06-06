Призывная кампания на Сумщине не провалена

Призывная кампания в Сумской области прошла на высоком уровне. «Задача по призыву офицеров на срочную службу и призыва офицеров по контракту мы выполнили более чем 100%. Сейчас работаем над выполнением задания по призыву солдат-сержантов на контрактную службу. И я планирую выезжать в районы и проводить разъяснительную работу в этом направлении на местах», — сообщил на аппаратном совещании при главе ОГА Сумской областной военный комиссар Тарас Давыденко.

Плановые задания по призыву в Сумской области выполнены на 100%, в войска отправлено 415 человек из 415 запланированных. Лучше всего в этом направлении сработали Конотопский, Великописаревский, Недригайловский, Шосткинский и Глуховский районы.

По словам начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации Виталия Тимошенко от Сумщины в I квартале зачислено 310 граждан на военную службу по контракту (задание выполнено на 103%). Среди городов и районов, которые успешно справились с этой задачей — Глухов, Шостка, Ахтырка, а также Сумской и Конотопский районы,- сообщает пресс-служба Сумской ОГА.