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Призыв на Сумщине

Сегодня, 12:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Призыв на Сумщине

Весной 2017 г а украинскую армию призовут 400-450 человек, в т.ч. и выпускников военных кафедр

4 января 2017 г. Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы» (№ 5337). По словам главы государства, его реализация позволяет урегулировать некоторые вопросы, связанные с принятием и увольнением граждан с военной службы.

Кто попадает под призыв
Службу в рядах Вооруженных сил Украины должны пройти все юноши, которые признаны годными к строевой подготовке и не имеют причин для отсрочки или выдачи «белого» билета. Напомним, что не так давно был изменен возраст призывника – теперь в армию будут брать юношей 20-27 лет, поскольку человек, который идет в армию, должен четко понимать, зачем ему необходима служба в войсках Украины.
По словам заместителя Сумского областного военного комиссара подполковника Игоря ЗАКРЕВСКОГО, на Сумщине во время весеннего призыва планируют взять на службу около 400-450 человек.
Призыв коснется и мужчин с воинским званием. Ежегодно 9-10 тыс украинцев получают воинское звание на военных кафедрах своих университетов. Если раньше военная кафедра давала освобождение от срочной службы, на данный момент ситуацию планируют кардинально изменить – призвать в армию мужчин в возрасте до 43 лет на полтора года с сохранением рабочего места.
Вместе с тем замена личного состава будет осуществляться поэтапно. Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы приобретают военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, действие которого было продлено свыше установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслужившие не менее 18 месяцев с даты его продолжения. Также освободиться имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужившие не менее 24 месяцев военной службы по контракту.
Хорошей новостью можно считать то, что срочники могут получить материальную помощь, которая составит два прожиточных минимума – около 3000 грн, также (власти говорят о том, что призывники будут проходить службу вне места проведения территории военных действий в данной местности — для этого, по словам правительства, хватает контрактников и добровольцев.

Кто не пойдет служить.

Законом также предусмотрена отстрочка от службы или освобождение, если призывник попадает под одну из нижеописанных категорий.
Тем, кто содержит нетрудоспособную мать или отца или другого родственника.
Имеет ребенка до трех лет.
Самостоятельно воспитывает ребенка (без матери).
Имеет двух и более детей.
Имеет беременную жену или жену-инвалида.
Является сиротой.
Имеет временные проблемы со здоровьем.
Если брат служит в это же время в армии.
Младше 21 года и при этом получает образование на дневной форме.
Учителям (на весь период работы по специальности).
Медикам (на весь период работы по специальности).
Священникам (на весь период работы по специальности).
Полицейским (на весь период работы по специальности)
Подозреваемых в уголовных преступлениях.

Кто может получить освобождение от призыва в армию:
Негодные по состояние здоровья
Молодые люди старше 27 лет

Права на труд – защищены

Документом также вносятся изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», связанные с нормированием некоторых других вопросов относительно принятия, прохождения, увольнения с военной службы. Изменения в Кодекс законов о труде Украины и Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.

Что влечет за собой уклонение от призыва?

Ответ на этот вопрос дает Кодекс Украины об административных правонарушениях: призывник, не явившийся в военкомат без документально подтвержденных уважительных причин, карается штрафом в размере одного не облагаемого налогами доходного минимума. В случае, если военнообязанный мешает реализации процедуры ведения учета, он может быть наказан штрафом, равным пяти-семи не облагаемым налогами доходным минимумам. Любое повторное нарушение порядка учета приведет к тому, что сумма штрафа становится значительнее, достигая уже 10-15 «минималок». «Злостные» уклонисты от армии рано или поздно попадают под действие Уголовного кодекса, который дает возможность наказать нарушителя лишением свободы на срок до трех лет.

Держи строй. В рядах армии к 2017 г. планируют оставить 70 тыс. военнослужащих

Александр ПАНЧЕНКО, «Панорама» №4

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