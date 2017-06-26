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Прививка или жизнь: смерть на Сумщине

Сегодня, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Прививка или жизнь: смерть на Сумщине

Жизнь 5-летней девочки, которая попала в реанимацию Сумской областной больницы со смертельной инфекцией, спасти не удалось
У ребенка не было ни единой прививки. Родители отказались вакцинировать свою дочь из религиозных соображений. Загнав в ногу занозу, девочка заразилась столбняком. Больше недели назад ее привезли из Лебединской районной больницы в областной центр. Все это время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких и под действием сильных обезболивающих препаратов. Девочка умерла в реанимации утром 24 августа. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила сумская журналистка Юлия ЗАЙЦЕВА. «5-річну Юлечку, що захворіла на правець на Сумщині, врятувати не вдалося. Вона просто гралася на подвір`ї та поранила ніжку. Це трапляється сотні разів з кожним з дітлахів. І уявіть собі, сьогодні кожна ДРУГА дитина під час такого травмування ризикує підчепити смертельну інфекцію. Бо — не вакцінована. А сироватки, щоб вилікуватись, немає», — пишет журналистка, которая освещала это происшествие для украинского телеканала.
Девочка воспитывалась в многодетной семье. У ребенка не было ни одной прививки, в том числе АКДС, которая могла бы спасти малышке жизнь. Это подтвердила главный педиатр управления здравоохранения Сумской областной администрации Оксана СТАШКО. «Родители обрабатывали рану дома самостоятельно. В медучреждение обратились только тогда, когда пострадавшая была в тяжелом состоянии. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, согласно своему возрасту, болезнь можно было бы не только предотвратить, а, как результат, смерти можно было избежать», – считает педиатр.
Екатерина Евдокимова, «Панорама» №36

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