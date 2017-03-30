Привітання до свята світлого Христового Воскресіння (укр.)

В траві фіялочки зітхають

І пролісок тремтить увесь,

Розквітла яблунька аж сяє –

Христос Воскрес

Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Усе радіє,

Сміється сонечко з небес,

Прозора річечка леліє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

***

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині -

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес -

Христос воскрес!

Христос воскрес!

***

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

***

Нехай Божа ласка

Зійде з небес,

Смачна буде паска,

Христос Воскрес!

***

Дзвонять дзвони Великодні!

Божа Пасха вже сьогодні.

Лине пісня із небес.

Радість всім Христос Воскрес!

***

Горять свічки, зорять ікони.

Земля в молитві до небес.

«Христос Воскрес!» – лунають дзвони,

дзвенять: «Воістину Воскрес!»

***

Хай божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину Воскрес!

***

Від землі аж до небес

Великий день: Христос воскрес!

З дзвіниць гаївкам навздогін

Три дзвони б’ють, за дзвоном дзвін,

Голосять чудо із чудес:

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Джерело: sms.xsms.com.ua