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Привітання до свята світлого Христового Воскресіння (укр.)

Сегодня, 14:16 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Общество, Религия Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Привітання до свята світлого Христового Воскресіння (укр.)

В траві фіялочки зітхають
І пролісок тремтить увесь,
Розквітла яблунька аж сяє –
Христос Воскрес
Христос Воскрес!

 

***

Христос Воскрес! Усе радіє,
Сміється сонечко з небес,
Прозора річечка леліє –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

***

Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині -
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес -
Христос воскрес!
Христос воскрес!

***

Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

***

Нехай Божа ласка
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!

***

Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес.
Радість всім Христос Воскрес!

***

Горять свічки, зорять ікони.
Земля в молитві до небес.
«Христос Воскрес!» – лунають дзвони,
дзвенять: «Воістину Воскрес!»

***

Хай божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину Воскрес!

***

Від землі аж до небес
Великий день: Христос воскрес!
З дзвіниць гаївкам навздогін
Три дзвони б’ють, за дзвоном дзвін,
Голосять чудо із чудес:
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Джерело: sms.xsms.com.ua

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