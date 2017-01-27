Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.04 Четверг

Приметы Чистого четверга

Сегодня, 07:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Приметы Чистого четверга

Сегодня — Чистый четверг. Приметы этого дня наверняка пригодятся тебе, когда ты будешь принимать душ, убирать в доме или стричь волосы.
Перед грандиозным религиозным праздником Пасхи все христиане празднуют праздник — Чистый четверг.
Праздник посвящается воспоминанию Тайной вечери, на которой Спаситель омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Начиная с этого дня и до воскресенья все церковные службы будут посвящены воспоминанию земных страданий Иисуса Христа.
Обычно в Чистый четверг наши предки совершали обряд омовения. Считалось, что соприкосновение с водой принесет человеку силу и здоровье на весь год. Поскольку вода для омовения должна была быть непременно проточной, глухой ночью со среды на четверг женщины шли на речку с ведрами и кувшинами, черпали воду на восходе солнца и, невзирая на погоду, обливались перед домом сначала сами, а потом будили мужа и взрослых детей и также заставляли их обливаться. Маленьких детей мыли в теплой воде.
Кроме того, еще до выхода из дому на реку женщины пряли в темноте, скручивая нитки в катушке в обратную сторону. После совершения обряда омовения этими нитками перевязывали руки на запястьях, ноги на щиколотках и поясницу, чтобы весь год не болеть. Обычно эти нитки носили, не снимая до тех пор, пока они не сотрутся. Обязательным было и купание в бане. Причем в баню старались сходить еще до восхода солнца. Умываться в Чистый четверг было принято “с серебра”. Для этого в кувшин с водой накануне в среду вечером клали серебряную монету.
Хозяйки по традиции занимались в этот день уборкой: чистили дом, двор, огород от накопившейся за зиму грязи, а также украшали избу: расстилали чистые праздничные половики, развешивали красивые полотенца и занавески.
В Чистый четверг особым образом готовили соль. Обычную крупную соль заворачивали в тряпочку и перепекали в печи, иногда с квасной гущей, затем толкли и просеивали. Крестьяне были убеждены, что приготовленная таким образом соль очищалась от всякой скверны и наделялась целебными свойствами. Ее хранили в течение года и использовали исключительно в качестве лечебного средства во время болезней. Ею же солили освященные пасхальные яйца.
Кроме того, с этого дня начинают красить яйца, печь куличи и готовить творожную пасху.

Чистый четверг — приметы о купании
Главная примета Чистого четверга, конечно же, связана с купанием до рассвета.
Солнце в этот день символизирует не просто начало нового дня, но обновление и начало нового периода в нашей жизни, даруемого Всевышним. А потому встречать его положено чистыми как душой, так и телом.
Мы очищали душу в течение Великого поста, а ритуал очищения тела проводится в Чистый четверг. Ведь считается, что вода в этот день обладает настоящей магической силой.
Того, кто успеет выкупаться или хотя бы умыться до восхода солнца, в течение года болезни будут обходить стороной. И вместе с солнечными лучами в очищенное тело вольются добрые и чистые мысли.

Чистый четверг — приметы о волосах
Если в Чистый четверг состричь кончики волос, то они будут хорошо расти и станут пышными, красивыми и здоровыми.
Именно с этой целью в Чистый четверг принято стричь младенцев в первый раз.
Чистый четверг — приметы об уборке
Не менее важная примета Чистого четверга касается генеральной уборки в доме и большой стирки.
Само название дня говорит за себя. В Чистый четверг жилье должно полностью освобождаться от накопившегося мусора и хлама, чтобы в течение всего года дом был чистым от негатива, обид, ссор, скандалов и сглаза.
Мыть и подметать дом положено от самых дальних углов к порогу, а грязную воду выливать за пределами жилья в такое место, где ничего не растет — на дорогу или на голые камни. При этом следует думать, что с грязной водой и мусором из дома уходят неприятности.
Есть примета, что во время уборки в Чистый четверг можно найти давно потерявшуюся вещь.
Также в этот день нужно перестирать все вещи: одежду, постельное белье, скатерти, полотенца и занавески, т.к. считается, что к приходу Пасхи в доме радуются все вещи, и они также должны быть чистыми.
После Чистого четверга до самого Воскресения Христова и во время празднования Пасхи убирать в доме нельзя. Считается, что уборкой можно «засыпать мусором глаза лежащему во гробе Христу».
Чистый четверг — приметы о четверговой свече
Если в Чистый четверг после службы в церкви получится донести пламя ритуальной четверговой свечи до дома, не потушив его, то оно убережет жилище от пожаров, а членов семьи – от болезней.
Чистый четверг — приметы о деньгах
После Чистого четверга нельзя никому давать в долг деньги и ценные вещи, чтобы богатство не покинуло дом.
Чтобы деньги в доме не переводились, есть примета в Чистый четверг трижды пересчитать всю имеющуюся наличность, причем делать это нужно тайком от чужих глаз.
Если в воду положить монеты и помыть этой водой в Чистый четверг окна и двери, то год будет прибыльным.
Но есть и другая примета: у Бога можно просить благополучия, удачи и даже новую работу. Но вот непосредственно денег и богатства просить нельзя, ведь Иисус всегда был выше материальных ценностей.

Источник tochka.net

Напечатать Письмо автору Просмотров 6 624 Комментариев 0

читайте также
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт) 9 фото
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)
27.01.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 332 Комментариев 1
В Сумах обесточат «царское село»
В Сумах обесточат «царское село»
27.01.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 81 Комментариев 0
Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах
Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах
26.01.2017, 21:15 Новость
Панорама Панорама 26.01.2017, 21:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 149 Комментариев 0
Из фондов хранилища: на Сумщине открылась уникальная выставка (фото) 5 фото
Из фондов хранилища: на Сумщине открылась уникальная выставка (фото)
26.01.2017, 14:14 Новость
Панорама Панорама 26.01.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 127 Комментариев 0
Новинка на миллион в Сумах
Новинка на миллион в Сумах
26.01.2017, 13:50 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.01.2017, 13:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 280 Комментариев 0
На Сумщине ни дня без суицида
На Сумщине ни дня без суицида
26.01.2017, 10:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.01.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 228 Комментариев 0
Татьянин день: не забудь поздравить
Татьянин день: не забудь поздравить
25.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 25.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 1 063 Комментариев 0
Вспомнить все: мировые события 2016
Вспомнить все: мировые события 2016
21.01.2017, 08:17 Новость
Панорама Панорама 21.01.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 111 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Кто заказал сумского мэра? Чмырь?
Сегодня, 11:51
admin adminych admin adminych Сегодня, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Graff.in — модное место отдыха в Сумах
Сегодня, 09:31
admin adminych admin adminych Сегодня, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 3 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 464 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к возможному запрету абортов в Украине?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
05.04.2017, 19:01
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
05.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Охрана строительных площадок
03.04.2017, 16:22
admin adminych admin adminych 03.04.2017, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
последние комментарии
kolenko к материалу
Правила организации женского офисного гардероба
Соглашусь, что аксессуары очень важны - и не только для деловых женщин, а всегда и для всех! Поэтому мне нравится ...
11.04.2017, 17:12
Сергей Федоров к материалу
На фонтане в центре Сум появились требование референдума (фотофакт)
Банду ГЕТЬ!!! БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие ...
08.04.2017, 22:48
МЕНШИКОВ Олександр Данилович – Лебедин к материалу
Мазепи слід
[...] Касаткина Алёна. Кого знайшов і що втратив гетьман України на Сумщині? // http://rama.com.ua/mazepi-slid/ [...]
07.04.2017, 02:18
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII