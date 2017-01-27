Приметы Чистого четверга

Сегодня — Чистый четверг. Приметы этого дня наверняка пригодятся тебе, когда ты будешь принимать душ, убирать в доме или стричь волосы.

Перед грандиозным религиозным праздником Пасхи все христиане празднуют праздник — Чистый четверг.

Праздник посвящается воспоминанию Тайной вечери, на которой Спаситель омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Начиная с этого дня и до воскресенья все церковные службы будут посвящены воспоминанию земных страданий Иисуса Христа.

Обычно в Чистый четверг наши предки совершали обряд омовения. Считалось, что соприкосновение с водой принесет человеку силу и здоровье на весь год. Поскольку вода для омовения должна была быть непременно проточной, глухой ночью со среды на четверг женщины шли на речку с ведрами и кувшинами, черпали воду на восходе солнца и, невзирая на погоду, обливались перед домом сначала сами, а потом будили мужа и взрослых детей и также заставляли их обливаться. Маленьких детей мыли в теплой воде.

Кроме того, еще до выхода из дому на реку женщины пряли в темноте, скручивая нитки в катушке в обратную сторону. После совершения обряда омовения этими нитками перевязывали руки на запястьях, ноги на щиколотках и поясницу, чтобы весь год не болеть. Обычно эти нитки носили, не снимая до тех пор, пока они не сотрутся. Обязательным было и купание в бане. Причем в баню старались сходить еще до восхода солнца. Умываться в Чистый четверг было принято “с серебра”. Для этого в кувшин с водой накануне в среду вечером клали серебряную монету.

Хозяйки по традиции занимались в этот день уборкой: чистили дом, двор, огород от накопившейся за зиму грязи, а также украшали избу: расстилали чистые праздничные половики, развешивали красивые полотенца и занавески.

В Чистый четверг особым образом готовили соль. Обычную крупную соль заворачивали в тряпочку и перепекали в печи, иногда с квасной гущей, затем толкли и просеивали. Крестьяне были убеждены, что приготовленная таким образом соль очищалась от всякой скверны и наделялась целебными свойствами. Ее хранили в течение года и использовали исключительно в качестве лечебного средства во время болезней. Ею же солили освященные пасхальные яйца.

Кроме того, с этого дня начинают красить яйца, печь куличи и готовить творожную пасху.

Чистый четверг — приметы о купании

Главная примета Чистого четверга, конечно же, связана с купанием до рассвета.

Солнце в этот день символизирует не просто начало нового дня, но обновление и начало нового периода в нашей жизни, даруемого Всевышним. А потому встречать его положено чистыми как душой, так и телом.

Мы очищали душу в течение Великого поста, а ритуал очищения тела проводится в Чистый четверг. Ведь считается, что вода в этот день обладает настоящей магической силой.

Того, кто успеет выкупаться или хотя бы умыться до восхода солнца, в течение года болезни будут обходить стороной. И вместе с солнечными лучами в очищенное тело вольются добрые и чистые мысли.

Чистый четверг — приметы о волосах

Если в Чистый четверг состричь кончики волос, то они будут хорошо расти и станут пышными, красивыми и здоровыми.

Именно с этой целью в Чистый четверг принято стричь младенцев в первый раз.

Чистый четверг — приметы об уборке

Не менее важная примета Чистого четверга касается генеральной уборки в доме и большой стирки.

Само название дня говорит за себя. В Чистый четверг жилье должно полностью освобождаться от накопившегося мусора и хлама, чтобы в течение всего года дом был чистым от негатива, обид, ссор, скандалов и сглаза.

Мыть и подметать дом положено от самых дальних углов к порогу, а грязную воду выливать за пределами жилья в такое место, где ничего не растет — на дорогу или на голые камни. При этом следует думать, что с грязной водой и мусором из дома уходят неприятности.

Есть примета, что во время уборки в Чистый четверг можно найти давно потерявшуюся вещь.

Также в этот день нужно перестирать все вещи: одежду, постельное белье, скатерти, полотенца и занавески, т.к. считается, что к приходу Пасхи в доме радуются все вещи, и они также должны быть чистыми.

После Чистого четверга до самого Воскресения Христова и во время празднования Пасхи убирать в доме нельзя. Считается, что уборкой можно «засыпать мусором глаза лежащему во гробе Христу».

Чистый четверг — приметы о четверговой свече

Если в Чистый четверг после службы в церкви получится донести пламя ритуальной четверговой свечи до дома, не потушив его, то оно убережет жилище от пожаров, а членов семьи – от болезней.

Чистый четверг — приметы о деньгах

После Чистого четверга нельзя никому давать в долг деньги и ценные вещи, чтобы богатство не покинуло дом.

Чтобы деньги в доме не переводились, есть примета в Чистый четверг трижды пересчитать всю имеющуюся наличность, причем делать это нужно тайком от чужих глаз.

Если в воду положить монеты и помыть этой водой в Чистый четверг окна и двери, то год будет прибыльным.

Но есть и другая примета: у Бога можно просить благополучия, удачи и даже новую работу. Но вот непосредственно денег и богатства просить нельзя, ведь Иисус всегда был выше материальных ценностей.

Источник tochka.net