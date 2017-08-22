Пригоди Івана Підіпригори будуть екранізовані. У пятницю 22 вересня в «Книгарні «Є» відбулася презентація шостої книги сумського письменника Владислава ІВЧЕНКА про пригоди славетного сищика Івана Карповича Підіпригори «Найкращий сищик та помста імперії». Власне, автор сам сумнівається — шоста це книга чи п’ята, бо перша була написана у співавторстві з Юрієм КАМАЄВИМ. До речі, забігаючи вперед, зазначу, що, за словами Влада, вже на 90 відсотків узгоджено перевидання першої частини пригод Івана Карповича, яку вже не купити в книгарнях. Це буде не перевидання, а практично нова книга — бо відсотків тридцять історій буде з книги прибрано, ще стільки ж перероблено, і тридцять відсотків — буде дописано нових.

Що ж стосується презентації нових пригод Івана Карповича, то, як завжди, там вистачає карколомних пригод, несподіваних поворотів сюжету, зустрічей з давніми знайомими та новими ворогами. Буде там для Івана Карповича й подорож у часі. Всіх таємниць нової книги розкривати не будемо — її вже можна придбати в «Книгарні «Є» за цілком поміркованою, як на наш час, ціною (автор цього матеріалу вже придбав книгу — звичайно, з автографом автора). Взагалі, презентація пройшла, як то кажуть, у теплій дружній атмосфері, бо на неї завітали справжні поціновувачі таланту Владислава Івченка, які протягом більше ніж години спілкувалися з «винуватцем» події, задаючи питання не тільки про Івана Карповича, а й про інші твори (як видані, так і невидані) цього сумського письменника. Влад, здається, і сам був здивований такою кількістю запитань та глибиною знань його творів.

І ще одна приємна звістка для шанувальників і Влада, і Івана Карповича — телеканал ICTV взявся до екранізації пригод славетного українського сищика. Щоправда, швидкої появи на екранах стрічки чекати не варто — ми всі розуміємо, що це процес непростий і не швидкий. Тож доведеться чекати рік-півтора, адже робота по екранізації ще тільки почалася.

Анатолій Поляченко, «Панорама» №40