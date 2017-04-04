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Приехали… в Сумах: новый тариф

Сегодня, 15:40 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Приехали… в Сумах: новый тариф

С 3 июня стоимость проезда в автобусах общего пользования увеличилась до 4 грн.
С началом лета власть сделала «подарок» горожанам, обнародовав в конце рабочего дня в четверг 1 июня решение исполкома о тарифах на услуги по перевозке для девяти перевозчиков — АТП 1054, «Сумыпастранс», «Согор», «Компол», Масюк, Олефиренко, Олийнык, «Престиж-лайн», Запорожец. Оно, как известно, было проголосовано еще 16 мая и стало поводом для митингов и нешуточных политических баталий. Как бы там ни было, оно обнародовано и вступило в силу. В пятницу в маршрутках появились объявления о том, что с 3 июня – тариф 4 грн. Теперь пенсионерам в частном транспорте нет льгот, школьники младших классов будут платить 2 грн. в учебный период. На маршруте №51 «Песчаное-Прокофьева» — проезд по городу 4 грн., до Песчаного – 5 грн. Так что приехали!
Чучело не помогло
31 мая перед началом сессии Сумского горсовета на пл. Независимости прошел флешмоб «Громадська інквізиція», организованный «Національним корпусом».
Из дерева сделали силуэт, украсили его табличками и фотографиями представителей власти, а потом подожгли. Таким образом активисты хотели привлечь внимание к происходящему в городе.
Ни акция перед началом сессии на площади, ни присутствие в зале сотен людей не заставили власть изменить свою позицию.
Для отмены решения исполкома о повышении стоимости проезда в автобусах у Сумского горсовета не хватило голосов. «За» проголосовали лишь 13 депутатов: 7 от «БПП «Солидарность», 4 – «За Украину» и 2 голоса от «Свободы». «Самопомощь» честно предупредила еще перед началом голосования, что фракция в голосовании принимать участие не будет. «Батьківшина» и «Оппоблок» просто не проголосовали, что заставило активистов в фейсбуке выложить их телефоны и адреса электронной почты с призывом «Спроси у депутата, почему он так голосовал».
И хотя присутствующие горожане, активисты и политики кричали в зале «Ганьба!», ничего не изменилось.
«Уважаемые депутаты! Я вас очень настойчиво прошу вернуться к вопросу об отмене решения исполкома. Хватит проявлять политическую импотенцию! Вы видите, что здесь сейчас происходит! Вы думаете, что люди сейчас развернутся и пойдут, опустив голову?! Ошибаетесь! Вы будете сидеть здесь без обеда, но громада требует соблюдения своих прав!..» — призывала сумчанка Анна Горпинич (она, кстати, автор петиции об отмене решения исполкома, набравшей больше 600 голосов при 250 необходимых).
«Давайте я вас чуть-чуть успокою! Сегодня нет тарифа 4 грн. Решение исполкома не опубликовано и не введено в действие! До тех пор, пока не будет решен вопрос с троллейбусами», — заявил в ответ мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО и вскоре объявил перерыв.
После перерыва депутаты предприняли еще одну попытку вернуться к решению о тарифе, но проект решения о приостановке решения исполкома на три месяца даже не смогли включить в повестку дня.
И буквально на следующий день скандальные решения исполкома обнародовали.
Не только тариф
Вообще, на сессии были сделаны интересные депутатские запросы и заявления. Юлия ЛЕВЧЕНКО («Свобода») сделала запрос о том, чтобы на сайте публиковали не только депутатские запросы, но и ответы на них. А депутат Владимир ЧЕПИК предложил снять с повестки дня вопрос о переименовании Александровской гимназии на Классическую гимназию им. Романа Атаманюка.

Врез
Когда будет второе пленарное заседание, пока неизвестно

цитата
«На данной сессии фракция «За Украину!» снимает данный проект решения и дальше будет действовать в рамках правового поля», — сказал Владимир Чепик

Фото автора.
Не помогло. Как ни убеждали активисты и политики, что расчеты перевозчиков не обоснованы, власть на их акции не обратила внимания
Инна Стасова, «Панорама» №24

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