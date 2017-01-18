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Придется подумать: гороскоп на 27 января

Сегодня, 06:01 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Придется подумать: гороскоп на 27 января

27 января 2017 года наилучшим образом подходит для напряжённой интеллектуальной работы. Основные сложности этого дня будут сосредоточены в плане межличностного общения. Сегодня не следует вступать в контакт без предварительной уверенности в добром расположении духа своего потенциального собеседника.

Овен:
Овны сегодня смогут избежать каких-либо проблем и затруднений. Единственной сложностью этого дня для вас станут небольшие бытовые разногласия со своей второй половинкой.

Телец:
Тельцы сегодня будут очень возмущены поведением близкого человека. После того, как давний коллега или друг публично вас оскорбит, вы решите поставить жирную точку на вашем взаимном общении.

Близнецы:
У Близнецов в этот день высока вероятность навлечь на себя гнев вышестоящего руководства. Постарайтесь внимательно слушать всё, что вам говорят, и воспринимайте критику от начальства максимально спокойно.

Рак:
Раки 27 января изберут очень необычный подход к текущим проблемам. Трудности, с которыми вам суждено столкнуться в течение этого дня, вы сможете довольно легко преодолеть, если возьмёте в союзники своё чувство юмора и природную смекалку.

Лев:
Львам сегодня не стоит тревожиться по пустякам и расстраивать себя несуществующими проблемами. Просто не обращайте внимания на всё, что вам говорят, и делайте так, как вам велит ваше сердце.

Дева:
Настроение Дев в этот день окажется очень взрывоопасным. Даже в отсутствие повода устроить громкий скандал вы найдёте способ, чтобы вспылить, вступить с кем-то в спор или покрыть гневной тирадой ни в чём неповинного человека.

Весы:
Весам сегодня необходимо всячески избегать участия в закулисных интригах, спровоцированных сослуживцами. Пусть коллеги без вас решают, как им лучше всего организовать очередную «гражданскую войну» на работе.

Скорпион:
Скорпионам сегодня суждено столкнуться с небольшими разногласиями со второй половинкой. Вечером вы осознаете свою неправоту и поспешите принести извинения любимому человеку.

Стрелец:
Стрельцам в этот день придётся столкнуться с последствиями своих прошлых профессиональных ошибок. Проект, который вы будете исправлять, навсегда останется в вашей памяти как нечто мучительное и малоприятное.

Козерог:
Козерогам 27 января 2017 суждено получить какое-то очень радостное известие. Эта новость станет для вас главным событием дня, о котором вам захочется сообщить и друзьям, и коллегам.

Водолей:
Водолеи сегодня будут достаточно философски относиться ко всем возникающим затруднениям. Благодаря такому подходу вы сможете сохранить равновесие и после ссоры с коллегой, и в тот момент, когда вас попытается вывести из себя кто-то из родственников.

Рыбы:
Рыбы в этот день рискуют поставить под удар свою репутацию настоящего профессионала. Не допускайте в своей работе ни мелких промахов, ни досадных мелочей, по вине которых окажется под угрозой срыва очень ответственное задание.

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