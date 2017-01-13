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09.02 Четверг

Придавил массой: ЧП на Сумщине

Сегодня, 20:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Придавил массой: ЧП на Сумщине

В пгт. Липовая Долина во время выполнения ремонтных работ тракториста придавило трактором. К сожалению, жизнь 30-летнего мужчину спасти не удалось. Комиссией Управления Гоструда в Сумской области начато специальное расследование несчастного случая, в ходе которого будут установлены обстоятельства и причины трагедии.
По сообщению пресс-службы, Управления Гоструда в Сумской области, несчастный случай произошел 8 февраля около 10:20 с работником филиала «Липоводолинский райавтодор» ГП «Сумской облавтодор». По словам свидетелей, трагедия произошла во время выполнения погибшим работ по подготовке трактора к проведению ремонта. В ходе специального расследования специалистами Гоструда будут установлены лица, действия или бездействие которых привели к гибели работника.

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