Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.04 Понедельник

Президент Турции рассорился со странами Евросоюза

Сегодня, 16:29 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Президент Турции рассорился со странами Евросоюза

«Если не пустят, устрою им бунт». Президент Турции Реджеп ЭРДОГАН уже неоднократно давал понять, что на пути к абсолютной власти он способен на многое. На этот раз на кон были поставлены многолетние отношения Анкары с Евросоюзом.
Через месяц, 16 апреля, в Турции должен состояться референдум о внесении изменений в Конституцию, инициированный президентом Эрдоганом. Граждане должны определить, стоит ли стране сменить форму государственного правления с парламентско-президентской на президентскую. Если говорить проще, поправки наделят Эрдогана дополнительными рычагами власти: должность премьер-министра упраздняется в пользу полномочий президента, который сможет единолично готовить и подавать парламенту государственный бюджет, вводить без санкции парламента чрезвычайное положение в стране, распускать парламент по своему желанию, назначать всех судей и т.п. Также практически полностью устраняется влияние армии на политическую жизнь в стране, что вообще беспрецедентно – подобная традиция действовала в Турции последние 80 лет. Тем временем в стране продолжаются массовые репрессии против инакомыслящих — сторонников проповедника Фетхуллаха ГЮЛЛЕНА. Неудивительно, что в такой обстановке, судя по социологическим опросам, около половины турок не поддерживают расширение полномочий президента до неограниченной султанской власти. Поэтому Реджепу Эрдогану так важны голоса нескольких миллионов «иностранных» избирателей – граждан Турции, постоянно проживающих в странах Европы. Больше всего их в Германии — около 1,5 млн чел. Чтобы убедить избирателей поддержать президента, в Европу поехали несколько министров действующего правительства. С их участием были запланированы массовые митинги и акции. Пять лет назад, когда Эрдоган приезжал в Германию агитировать «немецких» турок голосовать за себя на президентских выборах, немецкие власти этому не препятствовали. Но на этот раз Германия и Голландия запретили турецким чиновникам въезд на свою территорию, более того – самолету с министром МИД Турции Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, который уже находился в воздухе, не разрешили приземлиться в Амстердаме. Причин тому много, но самая важная – предстоящие выборы. В Нидерландах они должны были состояться через несколько дней после предполагаемых митингов, в Германии и Франции — весной и осенью. Антимусульманские и антииммигрантские настроения перед выборами в странах ЕС сейчас довольно сильны, и давать лишние козыри в виде массовых акций турок власти стран ЕС не хотели. К тому же массовые нарушения прав человек в Турции также осуждаются европейскими политиками, так что карт-бланш непосредственным виновникам этих нарушений было давать не с руки.
От запретов Эрдоган пришел в ярость, назвал европейцев «нацистами» и пообещал избирателям попробовать пробить «блокаду» лично. «Если меня не пустят в Евросоюз, то устрою им бунт», — заявил он. После этого отношения между Турцией и ЕС опустились до самой низкой отметки за последние 40 лет. Этот провал Эрдоган компенсирует показательными отношениями с Россией. С Владимиром ПУТИНЫМ он встречался 10 марта, называл «дорогим другом» и раздал ему много щедрых авансов, в том числе согласие на строительство газопровода «Турецкий поток».
Впрочем, традиции восточной политики, которые Эрдоган чтит, вполне допускают полную смену нынешнего курса в течение пары дней. Так было с Россией, так может произойти и с Евросоюзом. Возможно, после победного референдума «султан» через некоторое время сменит гнев на умеренную милость, ведь как ни крути, уж слишком сильно экономика Турции за последние десятилетия стала зависимой от Европы.

Карикатура из открытых источников

Двуликий Янус. Президент Турции Реджеп ЭРДОГАН называет европейцев «нацистами», хотя нынешняя практика преследования инакомыслящих весьма недалека от того, что делали реальные нацисты
Сергей Бондаренко, «Панорама» №13

Напечатать Письмо автору Просмотров 55 Комментариев 0

читайте также
Допинг в России: моча под контролем
Допинг в России: моча под контролем
24.01.2017, 07:23 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Мир, Спорт Регион: Мир Просмотров 133 Комментариев 0
«Социалка» — 2017: основные выплаты (инфографика)
«Социалка» — 2017: основные выплаты (инфографика)
23.01.2017, 07:18 Новость
Панорама Панорама 23.01.2017, 07:18 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 521 Комментариев 0
Вспомнить все: мировые события 2016
Вспомнить все: мировые события 2016
21.01.2017, 08:17 Новость
Панорама Панорама 21.01.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 110 Комментариев 0
Грядет повышение: тариф на электроэнергию (инфографика)
Грядет повышение: тариф на электроэнергию (инфографика)
20.01.2017, 15:20 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 15:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 196 Комментариев 0
«Воля» повышает абонплату за свои услуги с 1 февраля
«Воля» повышает абонплату за свои услуги с 1 февраля
18.01.2017, 10:23 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 10:23 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 323 Комментариев 0
Огнем и гривней: чего ждать украинцам в 2017 году
Огнем и гривней: чего ждать украинцам в 2017 году
13.01.2017, 14:04 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 14:04 Категория: Новость Рубрики: Мир, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 665 Комментариев 0
Экономика Украины: рекорды и антирекорды (инфографика)
Экономика Украины: рекорды и антирекорды (инфографика)
11.01.2017, 12:20 Новость
Панорама Панорама 11.01.2017, 12:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 183 Комментариев 0
Большая кровавая запятая
Большая кровавая запятая
10.01.2017, 13:17 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 13:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 295 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 447 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли Вы действия активистов по отношению к «Сбербанку»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Охрана строительных площадок
Сегодня, 16:22
admin adminych admin adminych Сегодня, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 3 Комментариев 0
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Для чего нужна вытяжка?
29.03.2017, 17:57
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Что такое газовый котел: его преимущества и особенности
29.03.2017, 10:15
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 10:15 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Липосакция щёк: как сделать лицо изящнее
28.03.2017, 18:59
admin adminych admin adminych 28.03.2017, 18:59 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Это так забавно, когда ты пытаешься говорить себе как о третьем лице. Три года назад может быть тебе кто-то и ...
Сегодня, 17:02
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Пропагандиская машина нас уничтожает. Что произошло после бегства предыдущего президента? Каждый знает свой ответ. Думаю сейчас Украина в опасности. ...
01.04.2017, 19:15
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Почему никто не спросит кто развязал эту войну. Кому это выгодно? Зачем эти жертвы? Этого можно было избежать? ...
01.04.2017, 19:07
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII