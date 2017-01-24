Президент Турции рассорился со странами Евросоюза

«Если не пустят, устрою им бунт». Президент Турции Реджеп ЭРДОГАН уже неоднократно давал понять, что на пути к абсолютной власти он способен на многое. На этот раз на кон были поставлены многолетние отношения Анкары с Евросоюзом.

Через месяц, 16 апреля, в Турции должен состояться референдум о внесении изменений в Конституцию, инициированный президентом Эрдоганом. Граждане должны определить, стоит ли стране сменить форму государственного правления с парламентско-президентской на президентскую. Если говорить проще, поправки наделят Эрдогана дополнительными рычагами власти: должность премьер-министра упраздняется в пользу полномочий президента, который сможет единолично готовить и подавать парламенту государственный бюджет, вводить без санкции парламента чрезвычайное положение в стране, распускать парламент по своему желанию, назначать всех судей и т.п. Также практически полностью устраняется влияние армии на политическую жизнь в стране, что вообще беспрецедентно – подобная традиция действовала в Турции последние 80 лет. Тем временем в стране продолжаются массовые репрессии против инакомыслящих — сторонников проповедника Фетхуллаха ГЮЛЛЕНА. Неудивительно, что в такой обстановке, судя по социологическим опросам, около половины турок не поддерживают расширение полномочий президента до неограниченной султанской власти. Поэтому Реджепу Эрдогану так важны голоса нескольких миллионов «иностранных» избирателей – граждан Турции, постоянно проживающих в странах Европы. Больше всего их в Германии — около 1,5 млн чел. Чтобы убедить избирателей поддержать президента, в Европу поехали несколько министров действующего правительства. С их участием были запланированы массовые митинги и акции. Пять лет назад, когда Эрдоган приезжал в Германию агитировать «немецких» турок голосовать за себя на президентских выборах, немецкие власти этому не препятствовали. Но на этот раз Германия и Голландия запретили турецким чиновникам въезд на свою территорию, более того – самолету с министром МИД Турции Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, который уже находился в воздухе, не разрешили приземлиться в Амстердаме. Причин тому много, но самая важная – предстоящие выборы. В Нидерландах они должны были состояться через несколько дней после предполагаемых митингов, в Германии и Франции — весной и осенью. Антимусульманские и антииммигрантские настроения перед выборами в странах ЕС сейчас довольно сильны, и давать лишние козыри в виде массовых акций турок власти стран ЕС не хотели. К тому же массовые нарушения прав человек в Турции также осуждаются европейскими политиками, так что карт-бланш непосредственным виновникам этих нарушений было давать не с руки.

От запретов Эрдоган пришел в ярость, назвал европейцев «нацистами» и пообещал избирателям попробовать пробить «блокаду» лично. «Если меня не пустят в Евросоюз, то устрою им бунт», — заявил он. После этого отношения между Турцией и ЕС опустились до самой низкой отметки за последние 40 лет. Этот провал Эрдоган компенсирует показательными отношениями с Россией. С Владимиром ПУТИНЫМ он встречался 10 марта, называл «дорогим другом» и раздал ему много щедрых авансов, в том числе согласие на строительство газопровода «Турецкий поток».

Впрочем, традиции восточной политики, которые Эрдоган чтит, вполне допускают полную смену нынешнего курса в течение пары дней. Так было с Россией, так может произойти и с Евросоюзом. Возможно, после победного референдума «султан» через некоторое время сменит гнев на умеренную милость, ведь как ни крути, уж слишком сильно экономика Турции за последние десятилетия стала зависимой от Европы.

Карикатура из открытых источников

Двуликий Янус. Президент Турции Реджеп ЭРДОГАН называет европейцев «нацистами», хотя нынешняя практика преследования инакомыслящих весьма недалека от того, что делали реальные нацисты

Сергей Бондаренко, «Панорама» №13