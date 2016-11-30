Пресс-секретарем мэра Сум стал «политзаключенный»

С 5 января начальником отдела пресс-службы Департамента коммуникаций и информационной политики назначен Игорь ГАННЕНКО. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО. Игорь Ганненко – депутат Сумского областного совета, входит во фракцию «Батьківщина». Он с осени работает в «информационке». Игорь ГАННЕНКО – один из политзаключенных по делу с «граффити Януковича». Второй фигурант того дела нынешний депутат Сумского горсовета Владимир НИКОНЕНКО в феврале прошлого года назначен директором КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» (А.Б.К.).

Напомним, в 2013 году суд приговорил Ганненко к одному 1,8 годам лишения свободы, а Никоненко — к 1 году ограничения свободы за сделанный им трафаретный рисунок лица, похожего на Януковича. Тогда во время судебного заседания само имя Януковича в процессе не упоминалось — вместо него употреблялась фраза «лицо которое вызывает у нас сочувствие, потому что оно ранено».