Пресс-секретарь мэра Сум о работе и подводных камнях

Игорь Ганненко: «Нужно наладить коммуникацию!». Наверняка многие слышали о резонансном деле граффитчиков. В 2013 году за «точку на лбу лица, похожего на президента» двое сумчан получили реальный срок. Один из них, Игорь ГАННЕНКО, с 5 января возглавляет отдел пресс-службы и является пресс-секретарем мэра. До этого он месяц стажировался в мэрии, а потом два месяца работал по договору.

Игорь Ганненко закончил филологический факультет (специализация — украинский и английский языки) Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко и учится в Сумском государственном университете (управление проектами). Журналистом себя не считает, скорее — менеджером по коммуникациям. Кроме того, он больше года возглавляет областную общественную организацию «Батьківшина молода», является депутатом Сумского областного совета, руководит и сотрудничает со многими общественными организациями, занимается тренингами и студенческим самоуправлением. Говорит, что ничего не успевает. «Работа занимает много времени. До того как пришел сюда, успевал и учиться, и работать, и в партии заниматься. Наша молодежка по рейтингу среди областных организаций на втором месте после Киева, а это о многом говорит», — отвечает на все вопросы.

r: Вы были подсудимым и узником совести. Суд приговорил вас к 1 году и восьми месяцам лишения свободы. Чем в итоге это обернулось?

Игорь Ганенко: Годом и тремя месяцами: три месяца в СИЗО и год в колонии. В тюрьме сидят такие же люди, и зачастую те, кто сел по ошибке, может, и по своей, но они вполне адекватные. Что такое узник совести, им непонятно. Тем более что статья у меня была не политическая, а за хулиганство. Все поддерживали. Никто не любит власть и администрацию.

r: Вы были уважаемым оппозиционером, а теперь Вас ассоциируют с неуважаемой властью. К чему обязывает должность пресс-секретаря?

И.Г.: Если партия «Батьківшина» набрала большинство в Сумском городском совете, не значит, что она правит по всей Украине. Я не готов брать на себя ответственность за некоторые вещи, ведь беру самое маленькое участие в происходящем. Не со всеми решениями согласен. Есть партийная позиция, а есть внутренняя. Понятно, что они могут расходиться. На заседаниях бюро и фракций ведутся споры, но консенсус достигается.

r: Есть ли в работе что-то, что Вам не нравится? Пресс-служба работает на имидж руководителя, она должна все преподносить так, чтобы все поняли, какой мэр трудяжка и какие важные решения приняты.

И.Г.: Если бы то, что Вы перечислили, было на 100% неправдой, я бы этого не делал. Я ежедневно рядом с мэром и вижу, что мы работаем круглосуточно.

Считаю, что если в городе что-то делается, то это надо показывать. Нет ничего плохого в прямых трансляциях. Хотя многие горожане пишут в комментариях о том, почему мэр сам ездит и проверяет, если у него есть подчиненные. Но работа мэра в том и заключается, чтобы давать задания и контролировать их выполнение. А задача пресс-службы — сделать его работу максимально публичной. Думаю, будет еще много интересного помимо соцсетей и прямых трансляций.

r: Как В,ам работается?

И.Г.: Когда постоянно рядом, то приходится делать много из того, что не входит в обязанности. По сути, исполняю обязанности и помощников. Когда шел на эту работу сразу предупредил, что если за 3-4 месяца не увижу результат, то уволюсь. Первое время чувствовал сопротивление некоторых чиновников, которые говорили: зачем эта публичность, вы на себя накличите только негатив.

Надо понимать, что есть мэр и есть департаменты и коммунальные предприятия, отвечающие за определенные участки работы. Не стоит забывать, что часто наш народ считает, что, если не горит лампочка — президент виноват. Все понимают, что причина в ином. Часто в соцсетях пишут о мусоре, поломках. Но не мэр же это сделал! Иногда это следствие сбоя в работе каких-то служб, и тогда нужно наказывать чиновников, которые за это отвечают.

r: Как Вы считаете, в чем главная причина нерасторопности власти?

И.Г.: Как только пришел на работу, почувствовал какую-то совковость в мыслях и подходах. Учусь на управлении проектами. Есть программа, количество участников, ставишь дедлайн, пишешь задания, и люди их выполняют, сами себе задачи ставят. А здесь все иначе: пока не напишешь служебную записку, никто ничего не сделает. Беда в том, что люди не хотят брать на себя ответственность и многие ходят не на работу, а посидеть с 8 до 17. Это мое личное мнение. Я вышел из общественной среды, где критерий – результат, а тут – процесс. Много есть того, что работает неэффективно или совсем не работает. Мир развивается, и многое из того, что у нас делается вручную, в развитых странах делает или компьютер, или один человек, а не целый отдел, департамент или управление.

Но на нашем участке работы в первую очередь необходимо наладить диалог между разными группами и понимать запросы горожан. В зависимости от этого и выставлять приоритеты. Меня много здесь чего удивило, разочаровало, но и порадовало. Вижу, что город меняется и развивается, и это меня радует.

Пресс-секретарь мэра о работе и подводных камнях

Инна Стасова. «Панорама» №20