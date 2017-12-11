Преимущества ворот для гаража от компании Horman Украина

Известно, что ворота для гаража – такой же неотъемлемый элемент архитектуры и конструкции современного частного дома или коттеджа, как, например, его фундамент, крыша, стены, двери или сам гараж. В самом деле, гараж без функциональных, надежных и прочных ворот – столь же доступный, незащищенный объект, как, к примеру, автомобиль без дверей. Гаражные ворота сегодня предлагает множество специализированных компаний, как зарубежных, так и отечественных. Среди них есть бесспорные лидеры. Так, одним из ведущих производителей ворот (причем не только гаражного типа, но и предназначенных для промышленных целей), приводов, служащих для открытия и закрытия ворот, различных типов дверей, дверных коробок, а также перегрузочной техники является немецкая компания Horman. Эта компания известна своим многолетним опытом (работает на рынке данной техники, начиная с 50-х годов прошлого века), инновационными техническими наработками в этой области, в которых неизменно учитываются потребности различных категорий потребителей, и традиционно высоким немецким качеством продукции.

Ворота для гаража от компании Horman Украина – эффективное решение для владельцев домов и автомобилей

Ворота для гаража этой известной компании соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к аналогичным устройствам. Поговорим о них несколько подробней.

Многовариантность конструкций

Компания выпускает три основных вида гаражных ворот:

Подъемно-поворотные. Во время открытия или закрытия данные ворота поворачиваются вокруг своей оси, открывая или закрывая проем, а затем поднимаются. Достаточно простая и одновременно надежная конструкция этого вида гаражных ворот обуславливает их длительный срок эксплуатации и высокую степень защиты гаража от взлома. Производитель предусмотрел разнообразную отделку наружных створок ворот, используя для этих целей не только металл, но и различные породы дерева. Это помогает гармонично вписывать ворота в единый архитектурный ансамбль всего дома. Недостатком является, пожалуй, обязательное наличие некоторого свободного пространства как внутри гаража, так и снаружи, которое необходимо для беспрепятственного открытия/закрытия ворот. А это не всегда бывает удобным (к примеру, вы не сможете поставить автомобиль в непосредственной близости от гаража, оснащенного такими воротами).

Секционные. Главное достоинство этого вида гаражных ворот – их компактность, благодаря чему существенно экономится место внутри гаража и не требуется дополнительное пространство снаружи. При помощи привода ворота открываются снизу вверх и закрепляются на потолке благодаря специальным направляющим. Второе важное достоинство секционных ворот: они не зависят от формы проема, поэтому их можно устанавливать в домах и гаражах, отличающихся сложной, а порой замысловатой архитектурой (например, в гаражах, имеющих проем для ворот в форме арки, трапеции и т.д.)

Рулонные. Их принцип действия напоминает работу секционных ворот, однако профили рулонных ворот располагаются не под потолком, а в свернутом виде над проемом гаража. Рулонные ворота оснащены специальным пружинным механизмом, который «смягчает» процесс подъема-спуска ворот, делает его более плавным, без рывков, благодаря чему снижается нагрузка на привод, что, в итоге, положительно сказывается на сроке его эксплуатации.

Высокое качество и эксплуатационные характеристики

Производство различных изделий, в частности, ворот для гаража, компания Horman осуществляет в соответствии с системой управления качеством DIN ISO 9001 и европейским стандартом 13241-1. Вся техника регулярно проходит необходимые испытания, что обеспечивает ей долгий срок службы и безупречное выполнение заявленных производителем функциональных возможностей. Компания Horman уверена в качестве своих изделий, поэтому срок гарантии на них составляет несколько лет. Например, на секционные гаражные ворота срок гарантии составляет 10 лет, а на привод – 5 лет.

Выбирайте технику компании Horman Украина

Компанию Horman можно отнести к семейному типу: ныне ею управляют внуки и правнуки г-на Августа Хёрманна, основателя компании. Это свидетельствует о ее стабильности и надежности. В Украине свой первый офис компания Horman открыла 18 лет тому назад – в 1999 г. в городе Запорожье. С тех пор ООО «Хьорман-УА» является ведущим поставщиком в Украину гаражных ворот, приводов, дверей и перегрузочной техники, рассчитанных как для корпоративных заказчиков (например, строительных фирм), так и для частных покупателей, ценящих в данной продукции стабильно высокое немецкое качество, инновационный подход к разработкам, надежность, безопасность и долговечность. Если и вы являетесь приверженцем этих ценностей и заинтересованы в установке гаражных ворот, то вам наверняка по пути с компанией Horman Украина, которая может стать вашим надежным партнером на долгие годы.