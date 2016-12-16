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Преимущества квартир на Софиевской Борщаговке

16.12.2016, 12:36 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Преимущества квартир на Софиевской Борщаговке

Киевляне и гости города, которые мечтают о своей квартире, обязательно должны обратить внимание на ЖК «София Киевская». Он расположен в удобном с точки зрения транспортной инфраструктуры районе, добираться от него до рабочего места будет очень легко.

Тем, кто откладывает покупку по финансовым соображениям, следует дважды подумать, ведь продажа квартир в новостройках Софиевской Борщаговки http://sofia-kiev.com.ua/ возможна в рассрочку или при использовании ипотечного кредита.

Комплекс изначально создавался с мыслью об удобстве жильцов. Большинство первых этажей зданий отведено под коммерческую недвижимость. Уже на сегодняшний день она полностью обеспечивает потребности жильцов в торговой и бытовой инфраструктуре. Однако не все квадратные метры коммерческой недвижимости еще выкуплены. Поэтому стоит ожидать и дальнейшего развития сферы услуг и торговли.

Рядом обязательно появятся небольшие компьютерные компании, фирмы, в задачи которых входит качественное обслуживание населения. Возможно, даже вы сами после покупки квартиры задумаетесь об открытии собственного бизнеса. Все условия для этого уже есть, а конкуренция в новом микрорайоне не слишком высокая. При должном старании можно легко занять выгодную нишу.

Покупателям предлагаются квартиры с количеством комнат от одной до трех. Их площадь находится в диапазоне от 39 до 99 квадратных метров. Естественно, по современным условиям это не слишком много, но, учитывая уровень тарифов на коммунальные услуги, немало жильцов порадуются этому обстоятельству.

ЖК «София Киевская» рассчитан на покупателей эконом-класса, но его инфраструктура находится на самом высоком уровне. Инженерные коммуникации домов отвечают самым высоким требованиям современного строит6ельства. Никаких проблем с проводкой или сантехникой не возникнет на протяжении долгих лет.

Торговая инфраструктура ЖК София Киевская

Заботясь об удобстве жильцов, их досуге, застройщики уже разместили рядом с домами или в них самих следующие необходимые заведения:

  • Кафе и бары.
  • Продуктовые магазины.
  • Ателье и салоны красоты.
  • Аптеки.
  • Магазин строительных материалов.
  • Рядом с домами находится современная детская площадка, на которой удобно гулять молодым мамам, а их дети всегда найдут прекрасное место для своих игр.
  • Любители активного отдыха по достоинству оценят оборудование спортивной площадки.
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  • Анна Янчук
    Анна Янчук | Вчера, 12:14

    Согласна. Сейчас если и покупать квартиру, то только в пригороде. И это касается не только объектов эконом-класса, но и элитной недвижимости: именно за чертой города строится огромное количество таунхаусов и коттеджных городков, потому что рядом леса, озера, чистый воздух. А при наличии своего автомобиля даже каждый день добираться в центр Киева совсем не проблема. Софиевская Борщаговка в этом плане вообще очень удобна: хоть формально это уже Киевская область, но она размещается вплотную к столице и, по большому счёту, отделена только одной крупной трассой. Зато цены на недвижимость там действительно областные. Может, кому будет интересно, вот ссылка на статистику цен на квартиры в Киеве https://blagovist.ua/realtystat — тут есть сравнение по всем районам и жилмассивам. Святошинский, включая Борщаговку, всегда был одним из самых недорогих. Причин тому много. Зато если поищете фото новых жилых комплексов, то будете удивлены — там условия часто намного лучше чем в тех домах, которые строятся на Голосеевке.

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