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Предстоит насыщенный день: гороскоп на 20 февраля

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Предстоит насыщенный день: гороскоп на 20 февраля

20 февраля 2017 года — это удачный и очень насыщенный день, который отлично подходит для начала новых дел и совершения крупных покупок. Сегодня появится много способов поднять свой эмоциональный настрой во время романтических свиданий или встреч с единомышленниками.

Овен:
Овны в эту пятницу захотят поддаться веяниям моды. Сразу после работы вы отправитесь в поход по бутикам, и вернётесь домой с пустым кошельком, но с массой всевозможных покупок.

Телец:
Тельцам в этот день помешает меркантильное отношение к близким. Когда вас попросит о помощи давний друг, постарайтесь воздержаться от крайне непорядочного вопроса «а что мне за это светит?».

Близнецы:
Близнецы в этот день испытают острую потребность в общении с единомышленниками. Вечером обязательно посетите давнего друга или пригласите его в ресторан, чтобы в непринуждённой атмосфере излить ему всё, что творится у вас на сердце.

Рак:
Раки сегодня смогут сохранить доверительные отношения с коллегами по работе, проявив готовность следовать у них на поводу. Да, вам будет очень обидно, что ваше мнение останется не услышанным, но спокойствие на работе окажется для вас превыше всего.

Лев:
Львы 20 февраля изберут любезное и учтивое поведение даже с далеко не самыми приятными людьми. Такой подход позволит вам повысить свой общественный авторитет и завоевать звание «очень вежливый и деликатный человек».

Дева:
Девы сегодня смогут установить очень комфортный психологический климат внутри служебного коллектива. Заметно сблизившись с сослуживцами, в вечерние часы вы захотите продолжить общение с ними и пригласите своих коллег в ресторан.

Весы:
Весам сегодня следует всячески поберечь свои внутренние резервы. Если вы слишком рьяно приступите к работе ранним утром этого дня, к вечеру у вас не останется сил даже на отдых и на посещение круга своих давних друзей.

Скорпион:
Скорпионы 20 февраля 2017 г займутся созданием уникального дизайна в своих домашних стенах. С этой целью вы посетите интернет-порталы, посвящённые строительству и ремонту, и уже вечером будете активно использовать найденный здесь материал.

Стрелец:
Стрельцам сегодня необходимо внимательно оглядываться по сторонам. Высока вероятность, что в метро, в общественном транспорте или на автопарковке вы встретите человека, который будет полностью воплощать ваш идеал.

Козерог:
Козерогам сегодня суждено сделать очень выгодное приобретение по весьма демократичной цене. Сразу после покупки, о которой мечтали очень давно, вы решите отметить это событие и пригласите друзей на мини банкет.

Водолей:
Водолеям 20 февраля 2017 г наиболее хорошо будут удаваться индивидуальные проекты и самостоятельные дела. Чтобы не обидеть коллегу, предложившего вам свою помощь, попробуйте объяснить ему как можно тактичней, что сегодня вам эта помощь совсем не нужна.

Рыбы:
Рыбы в этот день без видимых на то оснований испытают сильнейший моральный дискомфорт. К вечеру вам удастся навести порядок в своей душе и мыслях, что вы и поспешите отметить в кругу близких друзей.

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