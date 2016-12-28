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Предприятие из Сум намерено побороться за заказы в Египте

Сегодня, 16:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Предприятие из Сум намерено побороться за заказы в Египте

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» с успехом выполнило все требования по прохождению предварительной квалификации в The Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), являющейся крупнейшим оператором газовой отрасли Египта. На днях предприятие официально получило статус одобренного поставщика в данной компании.
Тщательно изучив компетенции объединения, нам предоставили возможность участвовать в тендерах на поставку различных видов оборудования», – сообщил начальник отдела маркетинга Игорь Булыгин.
Побороться за заказы на новом рынке СНПО планирует уже в ближайшее время. В частности, компания EGAS наметила крупные проекты газовой инфраструктуры, в числе которых строительство трубопровода протяженностью 175 км, а также расширение ряда компрессорных станций Египта.
EGAS входит в структуру Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта. Компания занимается широким спектром работ по разведке, бурению, добыче природного газа, его подготовке, транспортировке и распределению на внутреннем рынке, а также получению и продаже сжиженного газа, — сообщает пресс-служба предприятия.
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