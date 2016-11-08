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Предновогодняя погоня в Сумах (видео)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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Предновогодняя погоня в Сумах (видео)

29 декабря, около 15 часов 30 минут, экипаж патрульных заметил автомобиль ВАЗ, который на улице Привокзальной нарушил ПДД.
Включив проблесковые маячки синего и красного цвета, и подав специальный звуковой сигнал, патрульный экипаж последовал за ним.
Требования инспекторов об остановке мужчина сознательно игнорировал, зато создавал опасность для пешеходов и других водителей.
Когда полицейские поравнялись с ним на дороге, мужчина отвернулся и смотрел совсем в другую сторону.
Впоследствии, на улице Перекопской, инспекторам удалось заблокировать его транспортное средство и задержать водителя.
Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, однако у него отсутствовало водительское удостоверение и страховой полис.
В медицинском учреждении у него зафиксировали 1,9 промилле алкоголя, что в 9 раз превышает допустимую норму.
Правоохранители составили на него протоколы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 122-2 (невыполнение требований полицейского об остановке) и постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов) КОАП.

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