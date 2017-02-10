Праздники по-новому (инфографика)

Институт национальной памяти опубликовал доработанный законопроект о государственных и других праздниках. Как сообщил глава организации Владимир Вятрович, в ходе общественного обсуждения в Институт поступили 672 обращения от граждан Украины, общественных объединений, партийных и профсоюзных организаций, государственных учреждений, — сообщает РИА Новости Украина.



«Документ дополнен новой категорией — «Международные дни», куда включены, среди прочего, 8 марта — День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая — День труда (будет выходным). Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Вятрович добавил, что вместе с тем Институт прислушался к пожеланиям общественности и включил в проект традиционный праздник — День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным. Также вносится как традиционный праздник Рождество Христово по григорианскому календарю, которое отмечается 25 декабря (не является выходным днем). Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января). День государственного флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году). Также предлагается День памяти жертв политических репрессий перенести с третьего воскресенья мая на первое воскресенье ноября для почтения памяти жертв расстрела 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов погибли более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей — узников Соловецкого лагеря особого назначения. Ранее Вятрович заявил, что в Украине могут отменить 8 марта как выходной день, но празднование Международного женского дня никто не отменяет.