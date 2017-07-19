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Праздничное расписание для ЦНАПа в Сумах

Сегодня, 18:41 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Праздничное расписание для ЦНАПа в Сумах

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» определилось с режимом работы в праздничные и выходные дни августа.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 «О переносе рабочих дней в 2017 году», пятница 25 августа, переносится на субботу 19 августа. В тот день сумской ЦНАП удет работать с 08:00 до 16:00.
В среду, 23 августа, — с 08:00 до 16:15.
24 и 25 августа Центр временно приостановит работу.
В субботу, 26 августа, будет работать с 08:00 до 14:00, — сообщает Информационный портал.

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