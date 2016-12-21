Праздничное богослужение в Сумах (фото)

Сумской Архипастырь возглавил богослужение Сретения Господня

15 февраля по случаю праздника Сретения Господня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы состоялись торжественные богослужения, которые возглавил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий в сослужении соборного духовенства. Сумской архипастырь совершил Божественную литургию (накануне вечером — всенощное бдение), во время которой преподнес особые заздравный молитвенные просьбы за детей, страдающих от онкологических заболеваний, а также заупокойные молитвы за наших земляков, погибших во время военных действий в Афганистане.

Во дворе собора совершен водосвятный молебен и освящены свечи, — сообщает Православная Сумщина