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Праздничное богослужение в Сумах (фото)

Сегодня, 16:54 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сумской Архипастырь возглавил богослужение Сретения Господня
15 февраля по случаю праздника Сретения Господня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы состоялись торжественные богослужения, которые возглавил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий в сослужении соборного духовенства. Сумской архипастырь совершил Божественную литургию (накануне вечером — всенощное бдение), во время которой преподнес особые заздравный молитвенные просьбы за детей, страдающих от онкологических заболеваний, а также заупокойные молитвы за наших земляков, погибших во время военных действий в Афганистане.
Во дворе собора совершен водосвятный молебен и освящены свечи, — сообщает Православная Сумщина

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