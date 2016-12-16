Православное Рождество. Традиции и каноны



Днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова считается Рождественский сочельник — канун великого праздника, который наступает 7 января для православных христиан. По строгим правилам до первой звезды верующим рекомендовано отказываться от пищи. Лишь при появлении первой звезды — символа звезды Вифлеемской — можно отведать сочиво (постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами). Отсюда и название этого дня – сочельник.

40-дневный Рождественский пост, усиленная молитва приближали православных людей к великому торжеству. Однако древние христиане его не знали, для них Воскресение Христово заслонило собой Рождество. В конце III — начале IV веков христиане начали отмечать Рождество и Крещение Спасителя в один день — 6 января по юлианскому календарю. Кстати, эту традицию сохраняет Армянская апостольская церковь. И только в середине IV века праздник Рождества отделился от Крещения и стал праздноваться Римской церковью 25 декабря по юлианскому календарю.

Именно в эту ночь перед Рождеством, по народным поверьям, господствуют две силы: добра и зла. К какой человек примыкал, та и творила с ним чудеса. Одна зазывала колядовать и прославлять рождение Христа за праздничным столом, а другая собирала на шабаш ведьм.Вечером по дервням ходила по домам коляда (калитка) — переодетые парни в вывороченных шубах и со звериными масками на лицах. Величали хозяев, не жалея щедрых слов. Приметы: «Если на Сочельник снежная погода — будет урожай на хлеб». Считалось, что в этот день, последний перед Рождеством, снегопад — верный признак процветания хозяйства в новом году. А если в этот день мороз — в семье будет совет да любовь. Разумеется, эти приметы и предубеждения всего лишь «эхо» языческих празднований и традиций, не имеющие отношения к сути великого христианского праздника.

«Праздник Рождества Христова — один из дней, когда с наибольшей глубиной и радостью мы переживаем встречу с Богом. До этого торжественного и дивного дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог ее своими силами, без Него, осуществить. И Бог в Своей неизмеримой любви, в Своей милости стал человеком, Он прошел ту грань, которая разделяла человека падшего от вечной жизни и от вечной радости», говорил в одной из своих проповедей митрополит Антоний Сурожский. В сочельник начинаются Святки — две недели зимних праздников которые продолжаются вплоть до Крещения, которое празднуется Православной Церковью 19 января.

7 января – Рождество – второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник.

Вместе с Русской православной церковью Рождество в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православная церкви, а также афонские монастыри, католики восточного обряда (в частности, Украинская греко-католическая церковь) и некоторые протестанты, живущие по Юлианскому календарю. Все остальные 11 Поместных Православных Церквей мира празднуют Рождество Христово, как и католики, в ночь с 24 на 25 декабря, так как они пользуются так называемым «Новоюлианским» календарем, который пока совпадает с Григорианским календарем, используемым католиками.

Согласно евангельскому преданию, когда римский император Август, правивший Иудеей, объявил перепись населения и каждый должен был записаться именно там, откуда был родом, — праведный Иосиф отправился с обрученной ему Пресвятой Девой Марией в свой родной город Вифлеем.

В гостинице не оказалось свободных мест, поэтому Иосиф и Мария нашли приют в пещере, куда загоняли домашних животных (на древнеславянском — вертеп). В этом вертепе и родился Спаситель. Младенца Богородица положила в ясли.

Первыми поклониться воплотившемуся Богу пришли пастухи, извещенные Ангелом. Вслед за ними пришли волхвы (восточные мудрецы-язычники), узнавшие о свершившемся чуде по появлению на небе необычной звезды. Эта звезда привела волхвов к месту Рождения Иисуса и потому именуется Вифлеемской.

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.

Празднику предшествует многодневный Рождественский пост, который начинается 28 ноября и длится 40 дней по 6 января включительно.

После праздничного ночного богослужения 7 января православные поздравляют друг друга со светлым праздником Рождества Христова и разговляются (прекращают пост).

В этот день на Руси традиционно устраивались пышные застолья. Дети ходили по домам с «вертепом» — маленьким ящиком, оклеенным цветной бумагой, в котором с помощью укрепленных на оси кукол разыгрывались сцены на евангельский сюжет о Рождении Христа. За это представление, сопровождавшееся пением, дети получали подарки. В некоторых местах, в частности, на Украине, этот обычай сохраняется и по сей день.

Дома и церкви на Рождество украшают елями и хвойными ветвями, символизирующими вечную жизнь, а традиция наряжать рождественскую ель связана с образом райского дерева, изобилующего плодами.

Праздничные службы в храмах 7 января продолжаются до позднего вечера.

Традиции празднования православного Рождества

в странах мира

У народов Европы дни рождественских торжеств совпадали с двенадцатидневным циклом языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы (сатурналий у романских народов, зимние святки – у русских, коляда – у украинцев и т.д.). Поэтому в разных странах праздник Рождества впитывал в себя многие обряды и обычаи этих празднеств. К ним относятся колядки – костюмированные шествия со звездой и песнопениями, вечерняя трапеза в сочельник, состоящая из 12 постных блюд. Украина

В Украине празднование Рождества начинается на Свят вечер – 6 января. Вечерняя трапеза накануне Рождества сопровождается многими традициями и обрядами. Накануне Рождества церковь предписывала строгий пост – целый предрождественский день верующим нельзя было есть и пить. Ужин на Свят вечер был для них первой трапезой в этот день – им и заканчивался 40-дневный предрождественский пост. За стол можно было садиться с появлением на небе первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей пастухам о рождении Христа.

Главными блюдами на украинский Святой вечер являются «кутя – пшеничная или рисовая каша с медом, маком и изюмом, и узвар – компот из сухофруктов. Всего на столе в Свят вечер должно быть 12 постных блюд, среди которых в старину готовили постный борщ с грибами, горох, капустник, рыбные блюда, вареники с капустой, кашу гречневую, голубцы с рисом, постные блины, грибы, пироги.

В первый день Рождества – 7 января, в гости почти не ходили. Только женатые дети (с невесткой или зятем) должны были посетить после обеда своих родителей, говорили, что везут «деду ужин». Издавна в Украине на Рождество колядовали – пели колядки. Колядки – величальные обрядовые песни зимнего цикла – популярны и в современной Украине.

Также среди молодежи распространены рождественские гадания. В Украине считается, что именно в «святые» дни можно наиболее точно предсказать будущее. Поэтому девушки пользуются моментом и стараются предугадать свою судьбу. Беларусь

В Беларуси, как и в Украине, православное Рождество отмечается как государственный праздник. Рождественский сочельник или Навечерие Рождества Христова отмечают 6 января. Название «сочельник» происходит от особой пищи, предписываемой на этот день церковным уставом – сочива: размоченных и разваренных зерен пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобов, гороха и овощей.

Согласно традиции, ужин в сочельник щедрый, но постный, состоящий из 12 блюд в честь двенадцати апостолов. В этот день по приходу из храма после утреннего богослужения верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Христа.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. Традиционно с дохристианских времени в Беларуси 6-7 января – Первая Коляда – конец шестидневного поста, начало праздничных дней и вечеров. Этот праздник всем известен под названием «Большая кутья», который отмечался в честь зимнего солнцестояния (24 декабря по старому стилю).

Вторая кутья (Щедрая или Богатая Кутья) отмечалась через неделю в предвестие Нового года 31 декабря по старому стилю. Третья Кутья завершала праздники Коляды 6-го января по старому стилю. Россия

Похоже празднование Рождества и в России. Рожеству предшествует Сочельник. По монастырскому уставу в этот день полагалось на трапезе вкушать только сочиво – вареную пшеницу (или рис) с медом. От этого блюда и происходит название праздника.

В день накануне Рождества пищу и питье нельзя было употреблять до первой звезды. Как только звезда появлялась на небе, начинался предпраздничный ужин. Стол застилали чистой скатертью, ели в торжественном и строгом молчании. По давней традиции на рождественском столе должно быть непременно 12 блюд.

На Святки в России испокон веков было принято рядиться, устраивать веселые игры, ходить по домам, будить спящих, поздравлять всех встречных с поворотом солнца на лето, а позже, после принятия христианства, с Рождеством, шутить, петь песни. Заканчивались колядки всеобщей потехой, катанием с горок, общим пиром. Армения

В Армении Рождество празднуют 6 января, в этот же день отмечают и Крещение Христово. Подготовка к Рождеству начинается вечером 5 января, когда служится Литургия Сочельника. В этот день верующие зажигают свечу в церкви и несут ее домой, для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова. На следующий день, 6 января, утром служится рождественская литургия. Далее осуществляют праздник крещения Христа с церемонией освящения воды.

Традиционно на Рождество в Армении на стол подаются рисовый плов с изюмом, рыба и красное вино. Грузия

В Грузии на Рождество верующие совершают крестный ход «Алило» в соответствии с традицией, имеющей многовековую историю. Главными действующими лицами праздничного шествия являются «несущие благую весть». Они одеты в белые одежды и песнопениями оповещают всех прохожих о рождении Спасителя. Сербия и Черногория

В Сербии и Черногории Рождественский сочельник, 6 января, называется в «Баднидан». Среди религиозных праздников он занимает почетное второе место после Пасхи, а вот среди семейных праздников Рождество для сербов на первом месте. Рождество Христово в Черногории (так называемый Божич) – праздник родителей и детей.

В этот день до восхода солнца глава семьи и его старший сын выстрелом из ружья перед домом объявляют о походе в лес за «бадняком». Бадняк – это полено срубленного молодого дуба, которое должна обязательно иметь во время рождественских праздников в своем доме каждая сербская семья. Полено выбирается такого размера и веса, чтобы глава семьи сам, на своих плечах смог принести его в дом. По традиции, оно должно гореть в семейном очаге в течение всех трех дней праздника.

Оставшиеся в доме члены семьи на рассвете разжигают огонь и начинают жарить на вертеле специально откармливавшегося к Рождеству поросенка – «печеницу», женщины готовят рождественский пирог, торты и другие блюда.

В ночь перед Рождеством ужин должен быть постным. На рассвете звонят колокола храмов, люди надевают праздничную одежду и идут в церковь на Рождественскую литургию. После службы в дом берется просфора. Все приветствуют друг друга словами: «Христос родился!», а в ответ слышат: «Воистину родился!» Это приветствие соблюдается вплоть до праздника Богоявления (19 января).

Все члены семьи в ожидании рождественского обеда угощаются горячей ракией и сухими фруктами. Затем хозяин выносит на стол печеницу. Печеница должна принести в дом здоровье и благополучие. Из блюд к столу подаются квашеная капуста, тушенная капуста с копченым свиным мясом, пирог с каймаком, «пребранац» – вареная фасоль с растительным маслом и луком и т. д.

Кульминация празднования Рождества – преломление «погачи» – домашнего рождественского плоского пирога из пресного теста. Хозяйка утром замешивает тесто для пирога и кладет в него золотую или серебряную монетку.

Хозяин отрезает левую часть печеницы, достает из нее сердце и раздает его по кусочкам всем членам семьи, которые сразу его поедают. Перед началом обеда хозяин дома зажигает свечу, которая стоит на столе, или кадило и обносит ими иконы и всех присутствующих, а ребятишки обносят кадило по всему дому. Затем все поют праздничный тропарь или «Отче наш».

После приходит время разламывать погачу. Ее сначала вертят по кругу, затем делают надрез в виде креста и в полученный разрез наливают вино, только после этого она разламывается. Каждый получает по куску пирога, и тот, в чьем куске оказалась монетка, будет, как считается, счастлив целый год.

В городах, где нет открытых очагов, печей и бадняка, на рынках и на улицах продаются перед праздником небольшие «букеты» из дубовых веток, обвязанные пучком соломы. Албания

В Албании заметный процент населения в стране исповедует православный тип христианства, поэтому Рождество отмечается достаточно широко. Присутствуют все характерные для праздника атрибуты – елка, подарки, застолья. Праздник отмечается 7 января. Греция

Греческое Рождество (Кристоугенна) также впитало в себя популярные суеверия и народные поверья. В канун Рождества распространены колядки. Греческие детишки идут от дома к дому и поют песни, возвещающие приход Спасителя.

Рождество в Греции отмечается в кругу семьи, главная часть праздника – обильный стол. По православной традиции празднику Рождества предшествует пост продолжительностью несколько недель.

Греция – одна из немногих стран, где существуют свои зловредные рождественские духи. По поверью, калликанцарос, зловредные эльфы с неприятной внешностью, в течение 12 дней после Рождества приносят в дом хаос. Защиту от духов дарует горящий ладан или небольшое подношение. Также во многих семьях небольшой деревянный крест украшают базиликом и окунают в плоскую чашу с водой. По поверью, вода становится святой после этой процедуры, и тогда ее разбрызгивают по углам дома, чтобы отпугнуть злых духов.

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