Правила организации женского офисного гардероба

В наше время офисный дресс-код не характеризуется предельной строгостью, поэтому у женщин возникает естественное желание сделать свой стиль интересным, уникальным. Однако эта задача оказывается не из простых, что связано и с огромным разнообразием выбора, и с опаской перестараться. В данной статье приведены принципы организации делового гардероба, в основу которых заложено дружелюбие бизнес-одежды. При создании такого имиджа важно выдержать баланс: найти компромисс между строгостью и элегантной нарядностью. Добиться этого поможет правильное соотношение разных категорий вещей.

40% — базовая офисная одежда

Поскольку речь о работе в офисе, основу гардероба должна составлять соответствующая строгая одежда: деловые платья, брючные и юбочные костюмы; брюки, юбки и пиджаки отдельно; блузы и рубашки; туфли-лодочки, лоуферы, ботильоны, сапоги. Большую часть одежды стоит выбирать среди вариантов из плотного материала темного оттенка. Важно позаботиться также, чтобы вещи были комфортными и эстетичными, то есть выполненными из дышащих и немнущихся тканей.

20% — стилевые акценты

Изделия данной категории призваны внести в образ упомянутое нами дружелюбие, несколько смягчить строгость. К таким изделиям относятся, например, пиджак классического фасона с вышивкой или нейтральным принтом, жакет без рукавов, юбка с асимметричным подолом, брюки с контрастным кантом в боковых швах и т. п. Работа не должна заставлять забыть о модных тенденциях, а наоборот — должна служить возможностью продемонстрировать вкус. Цель — воплотить образ с налетом шика, но в то же время совершенно лишенный вызывающих черт.

25% — вещи для создания многослойности

Иначе их можно назвать строительными блоками гардероба. Речь об изделиях, которые помогут разными способами обыгрывать базовые элементы, — о жакетах, свитерах, джемперах, кардиганах, жилетах, накидках… Они должны занимать четверть всего офисного гардероба и подходить к любому сезону. Выбирать следует модели простых форм, нейтральных оттенков, без крупных принтов, одним словом — универсальные, ведь их задача заключается в преображении любого выбранного комплекта.

Жизнь офисных сотрудников неотделима от корпоративных встреч и деловых ужинов в ресторане. Конечно, на таких мероприятиях следует выглядеть более нарядно, поэтому нужно запастись соответствующей одеждой. Это могут быть и коктейльные платья, и пижамные костюмы. Почерпнуть вдохновение поможет страница http://medini-original.com/dresses/ и соседние. На случай, когда после работы не остается времени ехать домой переодеваться, окажется очень полезным строгое короткое платье с пристегивающимся длинным подолом оригинальной формы.

5% — верхняя одежда

Конечно, без этой категории вещей невозможно обойтись, однако их не должно быть много. Для того чтобы элегантный образ не был нарушен, предпочтение стоит отдавать довольно длинным моделям — куртки и полупальто окажутся не лучшими вариантами. Для теплого и переходного времени года лучше всего иметь плащи и легкие пальто, для холодного — теплые пальто и шубы. Вновь лучше отдавать предпочтение нейтральным цветам и универсальным фасонам, чтобы выбранная верхняя одежда гармонировала с любым нарядом.