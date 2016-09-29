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Правила организации женского офисного гардероба

29.09.2016, 18:10 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Правила организации женского офисного гардероба

В наше время офисный дресс-код не характеризуется предельной строгостью, поэтому у женщин возникает естественное желание сделать свой стиль интересным, уникальным. Однако эта задача оказывается не из простых, что связано и с огромным разнообразием выбора, и с опаской перестараться. В данной статье приведены принципы организации делового гардероба, в основу которых заложено дружелюбие бизнес-одежды. При создании такого имиджа важно выдержать баланс: найти компромисс между строгостью и элегантной нарядностью. Добиться этого поможет правильное соотношение разных категорий вещей.

40% — базовая офисная одежда

Поскольку речь о работе в офисе, основу гардероба должна составлять соответствующая строгая одежда: деловые платья, брючные и юбочные костюмы; брюки, юбки и пиджаки отдельно; блузы и рубашки; туфли-лодочки, лоуферы, ботильоны, сапоги. Большую часть одежды стоит выбирать среди вариантов из плотного материала темного оттенка. Важно позаботиться также, чтобы вещи были комфортными и эстетичными, то есть выполненными из дышащих и немнущихся тканей.

20% — стилевые акценты

Изделия данной категории призваны внести в образ упомянутое нами дружелюбие, несколько смягчить строгость. К таким изделиям относятся, например, пиджак классического фасона с вышивкой или нейтральным принтом, жакет без рукавов, юбка с асимметричным подолом, брюки с контрастным кантом в боковых швах и т. п. Работа не должна заставлять забыть о модных тенденциях, а наоборот — должна служить возможностью продемонстрировать вкус. Цель — воплотить образ с налетом шика, но в то же время совершенно лишенный вызывающих черт.

25% — вещи для создания многослойности

Иначе их можно назвать строительными блоками гардероба. Речь об изделиях, которые помогут разными способами обыгрывать базовые элементы, — о жакетах, свитерах, джемперах, кардиганах, жилетах, накидках… Они должны занимать четверть всего офисного гардероба и подходить к любому сезону. Выбирать следует модели простых форм, нейтральных оттенков, без крупных принтов, одним словом — универсальные, ведь их задача заключается в преображении любого выбранного комплекта.

Жизнь офисных сотрудников неотделима от корпоративных встреч и деловых ужинов в ресторане. Конечно, на таких мероприятиях следует выглядеть более нарядно, поэтому нужно запастись соответствующей одеждой. Это могут быть и коктейльные платья, и пижамные костюмы. Почерпнуть вдохновение поможет страница http://medini-original.com/dresses/ и соседние. На случай, когда после работы не остается времени ехать домой переодеваться, окажется очень полезным строгое короткое платье с пристегивающимся длинным подолом оригинальной формы.

5% — верхняя одежда

Конечно, без этой категории вещей невозможно обойтись, однако их не должно быть много. Для того чтобы элегантный образ не был нарушен, предпочтение стоит отдавать довольно длинным моделям — куртки и полупальто окажутся не лучшими вариантами. Для теплого и переходного времени года лучше всего иметь плащи и легкие пальто, для холодного — теплые пальто и шубы. Вновь лучше отдавать предпочтение нейтральным цветам и универсальным фасонам, чтобы выбранная верхняя одежда гармонировала с любым нарядом.

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  • Анна Янчук
    Анна Янчук | 27.01.2017, 11:04

    Интересная статья, хотя некоторые вещи я считаю неприемлемыми в офисном стиле. Например тренд с пижамными костюмами — это всё же вариант больше для неформальной встречи, чем для офиса.
    И странно, что в статье совершенно не уделили внимания аксессуарам: сумкам, украшениям и др. А ведь с этим много проблем. Например, многие женщины носят реплики дорогих фирменных часов, которые выглядят совершенно неуместно на официальных мероприятиях. В то время, как они могли купить себе оригинал бюджетного бренда — тех же Casio, Pierre Cardin, Romanson.Что касается последних, то на них часто бывают хорошие скидки в интернет-магазине Gold.ua — https://gold.ua/products/zhenskie-chasy/romanson женские часы Romanson тут сейчас в среднем от 2000 грн. Это одна из тех деталей, которые создают образ человека, поэтому на них стоит потратиться.
    А про макияж и маникюр вообще отдельную статью написать можно.

  • kolenko
    kolenko | Вчера, 17:12

    Соглашусь, что аксессуары очень важны — и не только для деловых женщин, а всегда и для всех! Поэтому мне нравится делать покупки в магазинах, в которых можно купить все и сразу: https://vetrovka.ru/ — к примеру тут) Особенно люблю распродажи!)))

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