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Пожар в спортклубе локализован

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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12 января в 09:58 в оперативно-координационный центр Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области поступило сообщение о пожаре, возникшем в двухэтажном здании спортивного клуба на ул. Заливная, 15. В 11:56 пожар локализован на площади 1400 кв.м., продолжается ликвидация.
На месте происшествия работает 23 человека личного состава В ДСНС в Сумской области, 5 автоцистерн и 1 автолестница.
В связи с плотным задымлением проведена эвакуация детей из школы № 29 и детского сада № 17, расположенных на прилегающей территории, — сообщает пресс-служба ДСНС Украины

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