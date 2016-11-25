Пожар в спортклубе локализован

12 января в 09:58 в оперативно-координационный центр Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области поступило сообщение о пожаре, возникшем в двухэтажном здании спортивного клуба на ул. Заливная, 15. В 11:56 пожар локализован на площади 1400 кв.м., продолжается ликвидация.

На месте происшествия работает 23 человека личного состава В ДСНС в Сумской области, 5 автоцистерн и 1 автолестница.

В связи с плотным задымлением проведена эвакуация детей из школы № 29 и детского сада № 17, расположенных на прилегающей территории, — сообщает пресс-служба ДСНС Украины