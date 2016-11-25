12 января в 09:58 в оперативно-координационный центр Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области поступило сообщение о пожаре, возникшем в двухэтажном здании спортивного клуба на ул. Заливная, 15. В 11:56 пожар локализован на площади 1400 кв.м., продолжается ликвидация.
На месте происшествия работает 23 человека личного состава В ДСНС в Сумской области, 5 автоцистерн и 1 автолестница.
В связи с плотным задымлением проведена эвакуация детей из школы № 29 и детского сада № 17, расположенных на прилегающей территории, — сообщает пресс-служба ДСНС Украины
Пожар в спортклубе локализован
12 января в 09:58 в оперативно-координационный центр Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области поступило сообщение о пожаре, возникшем в двухэтажном здании спортивного клуба на ул. Заливная, 15. В 11:56 пожар локализован на площади 1400 кв.м., продолжается ликвидация.
Напечатать Письмо автору Просмотров 155 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
25.11.2016, 19:19 Новость
Панорама Подписаться 25.11.2016, 19:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 211 Комментариев 0 Поддержали 0
25.11.2016, 15:21 Новость
Панорама Подписаться 25.11.2016, 15:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 266 Комментариев 0 Поддержали 0
24.11.2016, 13:13 Новость
Панорама Подписаться 24.11.2016, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 181 Комментариев 0 Поддержали 1
24.11.2016, 11:11 Новость
Панорама Подписаться 24.11.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 356 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 18:52 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.11.2016, 18:52 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 374 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2016, 14:26 Новость
Ирина Власова Подписаться 10.10.2016, 14:26 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика Регион: Сумы Просмотров 591 Комментариев 0 Поддержали 0
07.10.2016, 18:35 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 07.10.2016, 18:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 578 Комментариев 9 Поддержали 1
Комментировать (0)
Новости партнёров
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 156 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 197 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
10.01.2017, 17:19
admin Подписаться 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0 Поддержали 0
06.01.2017, 14:15
admin Подписаться 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 19:36
admin Подписаться 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
04.01.2017, 18:39
admin Подписаться 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
29.12.2016, 16:05
admin Подписаться 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что будет обращаться в международные суды после признания московским судом событий 2014 года в ...09.01.2017, 13:43
К весне зарплаты вырастут, но вот гривна подешевеет. Составляя экономический прогноз на начало 2017 года эксперты пришли к выводу, что в ...09.01.2017, 12:54