Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах

Изменение стоимости услуг обусловлено ростом цен на электроэнергию, материалы, горюче-смазочные материалы, увеличением минимальной заработной платы, ставок налогов и сборов.

Решение принято 22 марта на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Новые тарифы будут введены в действие с момента их официального опубликования в газете «Урядовый курьер», — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

Установлены следующие тарифы для всех категорий потребителей (с учетом поверки приборов учета для населения частного и многоэтажного сектора):

Категории потребителей было станет на централизованное водоснабжение 5,18 грн. за 1 куб. м. с НДС 7,51 грн. за 1 куб. м. с НДС на централизованное водоотведение 4,99 грн. за 1 куб. м. с НДС 5,98 грн. за 1 куб. м. с НДС на услугу по централизованному снабжению холодной воды 5,66 грн. за 1 куб. м. с НДС 7,97 грн. за 1 куб. м. с НДС на услугу по централизованному водоотведению 5,44 грн. за 1 куб. м. с НДС 6,34 грн. за 1 куб. м. с НДС