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Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах

Изменение стоимости услуг обусловлено ростом цен на электроэнергию, материалы, горюче-смазочные материалы, увеличением минимальной заработной платы, ставок налогов и сборов.
Решение принято 22 марта на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Новые тарифы будут введены в действие с момента их официального опубликования в газете «Урядовый курьер», — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
Установлены следующие тарифы для всех категорий потребителей (с учетом поверки приборов учета для населения частного и многоэтажного сектора):

Категории потребителей было станет
на централизованное водоснабжение 5,18 грн. за 1 куб. м. с НДС 7,51 грн. за 1 куб. м. с НДС
на централизованное водоотведение 4,99 грн. за 1 куб. м. с НДС 5,98 грн. за 1 куб. м. с НДС
на услугу по централизованному снабжению холодной воды 5,66 грн. за 1 куб. м. с НДС 7,97 грн. за 1 куб. м. с НДС
на услугу по централизованному водоотведению 5,44 грн. за 1 куб. м. с НДС 6,34 грн. за 1 куб. м. с НДС
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