Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах

Изменение стоимости услуг обусловлено ростом цен на электроэнергию, материалы, горюче-смазочные материалы, увеличением минимальной заработной платы, ставок налогов и сборов.
Решение принято 22 марта на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Новые тарифы будут введены в действие с момента их официального опубликования в газете «Урядовый курьер», — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
Установлены следующие тарифы для всех категорий потребителей (с учетом поверки приборов учета для населения частного и многоэтажного сектора):
|Категории потребителей
|было
|станет
|на централизованное водоснабжение
|5,18 грн. за 1 куб. м. с НДС
|7,51 грн. за 1 куб. м. с НДС
|на централизованное водоотведение
|4,99 грн. за 1 куб. м. с НДС
|5,98 грн. за 1 куб. м. с НДС
|на услугу по централизованному снабжению холодной воды
|5,66 грн. за 1 куб. м. с НДС
|7,97 грн. за 1 куб. м. с НДС
|на услугу по централизованному водоотведению
|5,44 грн. за 1 куб. м. с НДС
|6,34 грн. за 1 куб. м. с НДС