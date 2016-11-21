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Повышенная минималка: сколько на руки (инфографика)

Сегодня, 12:35 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Повышенная минималка: сколько на руки (инфографика)

Повышение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн не означает, что именно такую сумму работник будет получать на руки или, как говорится, «чистыми». Из указанной суммы нужно будет вычесть налог на доходы физических лиц и военный сбор, — сообщает «Слово и Дело».
Налог на доходы физических лиц составляет 18% или 576 грн от суммы минимальной зарплаты, военный сбор – это еще дополнительных 1,5% или 48 грн. Из суммы 3,2 тыс. грн вычитаются 624 грн налогов, которые платит работник. В итоге на руки мы получаем 2576 грн.
Не стоит забывать, что работодатель дополнительно уплачивает единый социальный взнос в размере 22% или 704 грн. Эта сумма не вычитается из зарплаты работника.
Если работник трудится на половину ставки, то все суммы налогов также уменьшаются в два раза, а выдаваемая на руки зарплата составляет 1288 грн.

 

 

 

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