Повод развеяться: дополнительный поезд в Сумах

На новогодние праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд, который отвезет в Киев всех желающих. Дополнительный поезд № 796/795 Киев — Сумы будет отправляться из Киева и Сум 30, 31 декабря, а также 8 и 9 января, сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».