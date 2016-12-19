На новогодние праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд, который отвезет в Киев всех желающих. Дополнительный поезд № 796/795 Киев — Сумы будет отправляться из Киева и Сум 30, 31 декабря, а также 8 и 9 января, сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Повод развеяться: дополнительный поезд в Сумах
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