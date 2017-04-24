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27.04 Четверг

Повод для радости: интересная находка в Сумах

Сегодня, 16:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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Повод для радости: интересная находка в Сумах

25 апреля около 6 часов утра недалеко от гипермаркета «Эпицентр» патрулируя на берегу реки Псел патрульные заметили автомобиль Toyota Corolla. Патрульные проверили номерные знаки по имеющимся базам и выяснили, что данный автомобиль от 11 апреля текущего года находился в розыске по факту незаконного завладения.
Инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, а также сообщили владелицу транспортного средства хорошую новость, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.

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