«Поцеловались»: ДТП в центре Сум (фото)

Во вторник 14 февраля около 14:00 в самом центре Сум произошло ДТП с участием двух легковушек и маршрутки. На ул. Петропавловской водитель автомобиля Mitsubishi не придержался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet и маршрутным такси «Рута». По словам очевидцев, перед Mitsubishi резко затормозила маршрутка и водитель, пытаясь избежать столкновения, «вырулил» на полосу встречного движения, где «бьет» Chevrolet и все-равно врезается в маршрутку.

Как сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег Сологуб, люди не пострадали: «В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. На водителя Mitsubishi составлен протокол за админ нарушение по ст. 124 КуоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), санкция которой предусматривает штраф в размере 340 грн. или лишения прав управления транспортным средством до 1 года».