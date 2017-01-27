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Потеря ключей и вскрытие терминалов в Сумах

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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На горячую линию «102» поступил вызов от гражданина, который сообщил, что ему поступают сообщения о снятии средств с терминалов I-Box, владельцем которых он является. На момент сообщения неизвестные уже проникли в терминалы на улице Металлургов и Кленовой. Инспекторы встретили заявителя, который рассказал, что недавно потерял связку ключей от своих I-Box. Осмотрев терминалы, стражи порядка обнаружили на них механические повреждения. Опросив гражданина патрульные выяснили местоположение принадлежащих ему I-Box, адрес которых передали всем экипажам патрульной полиции. В это время на проспекте Михаила Лушпы, в полицейских обратились неравнодушные граждане, которые сообщили, что видели подозрительных лиц с неизвестным металлическим предметом в руках у I-BOX. По их словам, неизвестные длительное время стояли у терминала и постоянно отходили от него, увидев прохожих. Впоследствии, когда рядом стала компания людей, мужчины сели в автомобиль Chevrolet Aveo и поехали в неизвестном направлении.
Патрулируя дворовую территорию указанного проспекта, патрульные остановили похожий по описанию автомобиль. В нем находились 2 человека: водитель и пассажир. Граждане нервничали, общаясь со стражами порядка.
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили связку ключей, каждый из которых был подписан и немалое количество денег, происхождение которых он не мог объяснить. В багажном отделении автомобиля патрульные обнаружили лом.
Также в машине нашли еще несколько подписанных ключей.
Объяснить граждане ничего не могли, к тому же путались в собственных показаниях.
На место прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции, в присутствии свидетелей изъяла данные предметы.
Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 статьи 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.

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