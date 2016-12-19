Потери Сумщины: боль минувшего года

В первые дни очередного года необъявленной войны в Украине вспомним жителей Сумщины, погибших в 2016 году.

Нельзя не вспомнить их всех, вернее тех из них, о которых у нас имеются сведения. Потому что это тоже итоги прожитого года. Прискорбные итоги и неполные, так как в списке жертв этой войны есть еще и раненые, пропавшие без вести, находящиеся в плену, информация о которых не разглашается по понятным причинам. И разве не жертвами войны следует назвать всех родных и близких этих людей?! В общем, длинный список и пока не завершенный.

Обо всех сумчанах, погибших в зоне АТО, мы собираем иформацию от родных, товарищей, из официальных источников. О каждом расскажем на нашем сайте и, возможно, выпустим полную «Книгу памяти». А пока начинаем публиковать то, что знаем. На начало прошлого года погибших сумчан насчитывалось 100 человек. Продолжение, как видим, следует.

Юрий ОРЕЛ из Конотопа, 1984 г.р., доброволец 58-й бригады. Воевать ушел в 2014 г., погиб в бою вблизи г. Авдеевка. Немного не дожил до своего 33-летия, погиб, как выяснилось, 9 марта, но тело было обнаружено гораздо позже. Случайно, во время полевых работ. Некоторое время близкие Юрия — мать и любимая девушка — не расставались с надеждой. Но останки идентифицировали, тело бойца привезли в Конотоп. Похороны состоялись 22 апреля. Проводить земляка в последний путь пришли более тысячи конотопчан. Юрий был девятым жителем Конотопского района, погибшим в АТО.

Александр ПИВЕНЬ из Конотопа, 1987 г.р., старший солдат 55-й артиллерийской бригады «Запорожье», уже десятый житель Конотопского района, погибший на войне. Погиб 8 мая — подорвался на фугасе, когда выполнял работы по обустройству блокпоста. Больше пока мы о нем ничего не знаем, но разделяем скорбь со всеми близкими, и вечная ему память.

Александр КРАВЧЕНКО, 1978 г.р. из с. Белка Тростянецкого района, стрелок мотопехотного отделения, награжден во время службы медалью «За оборону рідної держави”. Погиб 9 мая — подорвался на взрывном устройстве возле населенного пункта Верхнеторецкое под Авдеевкой. Похоронен в родном селе 13 мая. Александр родился в Тростянце, там же учился в сш № 2. Женился, перехал жить в с. Белка. У него остались двое сыновей — 19 и 16 лет и дочь 13 лет. В апреле 2015 г. его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Мужчина, отец троих детей без колебаний пошел выполнять свой долг и исполнил его до конца. Вечая память!

Дмитрий ФОМЕНКО, 1977 г.р., уроженец г. Коростень Житомирской области, проживавший в Сумах с 1993 г. Доброволец. Службу нес в разведроте 92-й отдельной механизированной бригады в г. Счастье Луганской области. Умер в одном их харьковских госпиталей 4 июня, когда до демобилизации оставался всего неделя. Похоронили бойца в Сумах на Алее Славы, на Центральном городском кладбище 23 июня. Под пулями ходил солдат, а умер из-за болезни легких, врачи говорили, что шансов у него не было. Все равно это война забрала у него жизнь. В Сумы с семьей Дмитрий перехал из-за аварии на ЧАЭС, получил специальность автослесаря. В 2015 г. попросился на фронт добровольцем и вот так погиб. Еще одной семье, потерявшей сына, — горе, слезы и наши искренние соболезнования. А солдату — вечная память.

Александр ГОРНОСТАЕВ, 1963 г.р., мобилизованный в 2014 г. В 2015-м вернулся домой, а в 2016-м решил продолжить службу по контракту. Погиб вблизи пос. Верхнеторецкое Донецкой области при минометном обстреле позиций украинских войск 20 июня. Похоронили его на Аллее Славы в Сумах 23 июня. Друзья вспоминают его как большого жизнелюба и патриота, готового защищать свою землю. Сын Максим назвал его лучшим отцом. Сотни сумчан пришли попрощаться с Дмитрием, и над аллеями Центрального кладбища, увы, в очередной раз прозвучало: «Герої не вмирають!”

Сергей ЛЫСЕНКО, 1985 г.р., из с. Грязное Краснопольского района, боец 58-й сумской мотопехотной бригады. В мае 2015 г. он пошел воевать, поэтому уже 10 июля 2016 г. должен был демобилизоваться. Но 4 июля погиб в Авдеевке Донецкой области при обстреле украинских позиций со стороны российских оккупантов. Об этом нам сообщили боевые побратимы Сергея. Мама, которая незадолго до этого похоронила мужа, оплакивает теперь и сына. Сергея похоронили в с. Грязное Краснопольского района, попрощаться с ним кроме земляков приезжали и боевые товарищи. Пусть спит спокойно воин, выполнивший долг до конца.

Виталий МАСЛЯНКО, 1972 г.р., уроженец с. Песчаное. Доброволец. Воевал в составе 15—го отдельного мотострелкового батальона «Сумы». После отдыха дома вернулся на фронт, воевал в составе 128-й мотострелковой отдельной механизированной бригады. Погиб 31 июля на опорном пункте в районе Донецкого аэропорта. Вместе с Виталием в зоне АТО воевал его младший брат. Судьба Виталия давно была связана с войной. Он нес службу в горячих точках, потом вернулся к мирной жизни, стал работать на одном из химических предприятий в Автономной Республике Крым. До ее оккупации Россией. Пришлось вернуться домой и снова взяться за оружие. Сражался с врагами нашей страны как мог и столько, сколько было суждено. Похоронен 3 августа на Центральном городском кладбище, на Аллее Славы. Слава и благодарность ему, мир его душе.

Анатолий ПЕТРЕНКО, 1987 г.р., сумчанин, военнослужащий в/ч 3011 Национальой гвардии Украины. Мобилизован в 2014 г. Погиб 12 августа во время обороны украинского блокпоста в районе г. Константиновка Донецкой обл. Похоронен на Аллее Славы в Сумах 15 августа. Прощались с героем в храме Иоанна Воина, отдать последний долг пришли земляки, близкие и боевые товарищи. Как и всех погибших в АТО. Но не бывает все как у всех — при жизни они были разными. Анатолий — сын известного в городе человека, Сергея Лукича Петренко, заведующего хирургическим отделением Центральной городской больницы. В фейсбуке особенно много соболезнований отцу от коллег. А сказать «Слава героям!» на кладбище пришли сотни самых разных людей.

Юрий ТАТАРЧУК, 1974 г.р., житель Сум, боец 54-й механизированной бригады, младший сержант, заместитель командира боевой машины. Был мобилизован 4 августа 2015 г., служить оставалось совсем недолго. Но 29 июня во время выполнения боевого задания погиб. Подразделение Юрия Татарчука близ пос. Логвиново Донецкой области прикрывало коридор, по которому должны были отходить украинские бойцы. В это время в боевую машину, где он находился, попал снаряд. Тело бойца было настолько изуродовано, что идентифцировать останки удалось лишь спустя долгое время. Два месяца родные и близкие жили надеждой, но в конце августа о судьбе Юрия стала известна страшная правда. Юрий был обыковенным жизнерадостным парнем, образование получал в СШ № 10, потом получил специальность фельдшера в Сумском медучилище. Все складывалось ладно, а тут война! За пять дней до гибели Юрий побывал дома — его отпустили проведать больную мать. Говорят, что будто предчувствовал беду, потому что серьезно попросил сестру, чтобы перед похоронами его в вышиванку одели. Только не мог предположить, что это так скоро будет. Прощались с ним родные и просто сумчане 28 августа, по сложившемуся торжественному и печальному обычаю — на Аллее Славы. Вечная слава, вечная память!

Сергей ПУСТОВОЙ, 1981 г.р., житель Ахтырки. С самого начала боевых действий был активным волонтером, эта деятельность была особо актуальна именно в самом начале боевых действий. Много продуктов питания, одежды и прочих остро необходимых вещей доставил он в тот период бойцам. С января 2016 г. имеет статус участника боевых действий, боец «Айдара». Как сообщают официалные сайты, погиб при исполнении боевого задания в районе Волновахи. Остались родители, жена и сын. Сообщения о его гибели датируются 21-24 октября. Прощание с героем и похороны состоялись 25 октября в Успенском соборе в г. Ахтырке. Вечная память герою и патриоту.

Михаил КОЗЛОВ, житель Конотопа. Военнослужащий, воевавший в зоне АТО, — вот и все данные о человеке, которые можно почерпнуть из официальных сайтов. Погиб не при боях и обстрелах, а от тяжелой болезни, которую подхватил именно там, на войне. Значит, смерть эта — тоже проклятый военный след. Прощались с Михаилом 20 ноября в Конотопе. Кроме родных пришли просто неравнодушные люди, были военнослужащие, представители городской власти, депутаты. Все понимают, что Михаил Козлов фактически тоже отдал свою жизнь, защищая Украину.

Руслан БАТРАЧЕНКО, 1976 г.р., житель п. Ворожба Белопольского района, воевал в составе 92-й отдельной механизированной бригады, которая должна была деблокировать украинские войска под Иловайском. Погиб 28 августа 2014 г. Мы включили Руслана в список потерь 2016 г. потому, что идентифицировать его останки удалось только спустя почти два года. Перезахоронение состоялось 28 мая 2016 г. в Ворожбе. Вот теперь с ним прощались окончательно. До идентификации была жива надежда, а значит, и сам Руслан для многих, особенно для матери Любови Ивановны, оставался живым, просто пропавшим без вести. Теперь — все. Мама Руслана рассказывала, что он был спокойным, общительным и очень ответственным человеком. Получил повестку — пошел защищать отечество без колебаний. Выполнил свой долг, отдав ради этого жизнь. Честь и слава!

Сергей НАСТАСЕНКО, 1981 г.р., сумчанин, служил в 15-м мотопехотном батальоне 58-й бригады. Погиб в районе с. Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Остались малолетние сын и дочка. Но убили Сергея не враги — окончательно обстоятельства его гибели пока не выяснены, однако погиб он на войне и из-за войны, это наверняка. Поэтому и хоронили его как погибшего бойца. Он упокоился на Барановском кладбище рядом с могилой отца 28 июля.

Сергей ХАРЧЕНКО, 1979 г.р. из г. Ромны. Погиб не в зоне АТО, а в родных Ромнах. После празднования Дня независимости попал в реанимацию с тяжелой травмой головы. Как сообщают друзья и близкие, сердце остановилось утром 31 августа. Что именно случилось — здесь мнения расходятся. Депутат Сумского областного совета, главный редактор газеты «Говоримо ВГОЛОС» Виктория МУРИЧ написала, что мужчину избили до смерти, хотя свидетели утверждают, что он как будто упал у магазина. Прощались с Сергеем в Ромнах 2 сентября. Пришли друзья и родные, много военных, те, кто знали Сергея, говорято о нем как о мужественном, порядочном, благородном человеке. И все в один голос: «Царство Небесне!» Присоединяемся. Пусть спит спокойно солдат Сергей Харченко.

Алексей Сикорский, «Панорама» №4