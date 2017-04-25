Послушайте профи: гороскоп на 27 апреля

Не стоит пренебрегать советами, услышанными от посторонних. Сегодня многие вопросы способны завести буквально в тупик, если при их решении использовать в корне неверный подход (отказаться от мнения специалистов и во всём полагаться только на себя).

Овен:

Овнов сегодня ожидает волнительная встреча с кем-то из бывших коллег. После обмена новостями вы будете вынуждены признать — ваш приятель крупно рискнул и очень удачно сменил место работы, а вы напрасно не последовали его примеру.

Телец:

Тельцам сегодня необходимо строго придерживаться ранее составленного плана своих расходов. Если вы действительно хотите сделать крупную покупку, вам не следует тратить бережно отложенный капитал на приятные мелочи и прочие необязательные расходы.

Близнецы:

Близнецам не следует идти наперекор мнению служебного коллектива. Если коллеги сказали, что сегодня можно работать в пол силы, так как отсутствует шеф, вам остаётся только смириться с этим решением.

Рак:

Ракам сегодня придётся взять на свои плечи груз забот о ком-то из близких. Не исключено, что для того, чтобы осуществлять уход за больным родственником, вам придётся на пару дней отпроситься с работы.

Лев:

Львы сегодня будут очень нервничать, пытаясь как можно скорей добиться намеченной цели. Поздним вечером, когда вы всё-таки закончите все свои дела, вы мысленно улыбнётесь себе, поздравите с этой победой и примите решение, что впредь не будете так спешить.

Дева:

Девам сегодня с большим успехом будут удаваться дела, связанные с оформлением документов. В этом вам очень пригодится дотошный подход ко всем формальностям и мелочам (именно так вы сможете обнаружить ошибку, которую пропустил другой человек).

Весы:

Весы вплотную задумаются об организации небольшого семейного бизнеса, способного принести дополнительный доход. Свою идею вы озвучите на импровизированном домашнем совете, но, увы, вас поддержат лишь единицы из близких членов семьи.

Скорпион:

Скорпионам в этот день придётся отступить перед непоколебимым авторитетом вышестоящего руководства. В момент, когда вы будете выслушивать строгий выговор в кабинете у шефа, вам покажется, что вы — ученик, которого ругает строгий учитель.

Стрелец:

Стрельцы сегодня потратят львиную долю своего бюджета на какую-то непредвиденную покупку. Вам придётся забыть про рациональный подход к деньгам, так как внезапно выйдет из строя компьютер, другая незаменимая техника или сломается ваш автомобиль.

Козерог:

Козероги в этот день получат неопровержимое доказательство любви со стороны своей второй половинки. Вы будете тронуты до глубины души, когда ваша пассия сделает вам приятный подарок или устроит для вас очень оригинальный «романтик».

Водолей:

Лучше отказаться от активного подхода к выполнению текущих дел. Пока вы ощущаете небольшие проблемы с самочувствием, приоритетным вопросом для вас должна стать не работа, а полноценный отдых и покой.

Рыбы:

Рыб больше всего в этот день будут заботить вопросы, связанные с подрастающим поколением. Внезапный интерес к жизни своих детей заставит вас вплоть до позднего вечера проводить проверку их успеваемости, результаты которой вас очень обрадуют и удивят.