Последствия взрыва в Сумах: работы идут

Взрыв в квартире по ул. Металлургов, 24 кроме шума оставил некоторые «тихие» последствия

Напомним, что рвануло 3 января в квартире на седьмом этаже в результате неадекватного поведения человека, психическую адекватность которого предстоит определить специалистам. Пострадали тогда 56 человек, одна женщина погибла. Несколько недель после взрыва все местные сайты захлебывались от новостей. А потом гул затих, пришли иные темы. Мы решили вернуться к этому событию и попытаться увидеть в нем не сенсацию, а переживания и потери обыкновенных людей, наших земляков. Погибшего человека не вернуть, с этим все понятно. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, все, кто остался без крыши над головой, поселены в гостиницу, и им довольно быстро начали выплачивать компенсации затрат на временное жилье, люди получили единовременное пособие для решения социально-бытовых проблем. Соответствующее постановление горисполком принял 16 января — довольно оперативно для нашей бюрократической системы. В департаменте социальной защиты нас заверили, что компенсацию за жилье люди получают регулярно. Да и помощь пострадавшим стали оказывать сразу же — тут все было сделано нормально, несмотря на ненормальность случившегося.

Обо всех действиях и решениях местных властей подробно рассказано на новостных сайтах. Вот с пострадавшими людьми поговорить непросто — они ведь разъехались кто куда, место, где случилось ЧП, огорожено, там ведутся восстановительные работы. Только жители соседних домов охотно рассказывают, как неожиданно рвануло посреди мирного вечера, как летели из окон сковородки и кирпичи, как разбивались стекла в доме напротив, а двор был весь завален обломками. В общем, приключение.

Но с действительно серьезно пострадавшими людьми нам познакомиться все-таки удалось. Лидию Васильевну мы встретили во дворе, она проживает в соседнем доме № 32А, а там, где взорвалось, именно в том подъезде, именно на том этаже, именно в момент взрыва находилась ее дочка с двумя внучками. Жила она там — теперь, естественно, живет в другом месте. Временно. Мы попросили женщину рассказать о потерях, начиная с самых тяжелых. И вот о чем заговорила Лидия Васильевна:

«С младшей внучкой могло случиться страшное. Девочке тогда восьми лет не было еще, и она как раз шла в кухню, когда бахнуло. И вот есть Бог — ее дверью не ударило! Но маленькую девочку контузило волной, засыпало осколками, она очень испугалась. Да и мы были в ужасе — думали, ей голову разбило. Сейчас плачет, жалуется, что головка болит. С ней и со старшей внучкой сейчас занимается психолог, они вроде бы спокойнее стали. Но старшая у нас вдобавок онкобольная…»

Кто высчитает сумму, которая компенсирует такое?! И подобный случай не единственный. «Одну жещину присыпало сильно, ее повезли в больницу, а дочке ее даже в легкие попали стекло и пыль — тоже в больнице чистили. В 130-й, рассказывают, внукам глаза позасыпало, тоже промывали в больнице, потом лечили». Наша собеседница, оказывается, неплохо разбирается в строительном деле: «У нас по правому крылу 131-я и 132-я квартиры — нас спасло то, что двери стояли не китайские, а а наши, сумские, из хорошего металла. И когда-то еще, перед тем как вселяться, мы — как чувствовали — решили переделать стенки-перегородки между квартирами. Они были положены на известковом растворе, а мы все разобрали и сделали как полагается, на цементе. Это нас тоже спасло — взрыв перегородки выдержали. А там, где эти стены остались такими, какими их сдавали строители, все развалилось. Даже соседний подъезд пострадал — в стенке дырка осталась». О техническом состоянии дома до взрыва на фоне сенсационных новостей как-то не вспоминали, но местные люди все знают : «В правом крыле до шестого этажа можно жить и сейчас, если дать туда эдектроэнергию, воду, газ. Сначала после взрыва хотели дать тепло на правое крыло, но оказалось, что в подвале погнили трубы, ЖЭК ничего не делал, за 20 лет — ни одного ремонта!» — рассказала Лидия Васильевна, и жители соседнего, третьего подъезда это подтверждают.

На следующий день мы встретили Лидию Васильевну и соседку из квартиры № 132 — шли жещины подавать заявления, чтобы разрушения в их квартирах — вынесенные двери и прочее — включили в смету для восстановления. Им, как мы узнали вечером, на первом этапе отказали. Это только начало — люди опомнились, теперь начнут считать-подсчитывать. Однако обратим внимание на один общий нюанс. Получается, что взрывом не только завалило и засыпало, но и приоткрыло кое-что. Сравнительно новый дом, сдавался и принимался, по словам жильцов, в 1996 г., то есть дело было уже в независимой нашей с вами Украине. Вряд ли соседние дома и люди в них чувствуют себя лучше, хотя там пока ничего не взрывалось.

Взрывом приоткрыло некоторые неприглядные подробности в области строительства и эксплуатации жилья, которые невозможно компенсировать пособиями

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Разворотило! Пострадавшие охотно рассказывают о компенсациях, о том, как их регулярно информируют в штабе по ликвидации последствий, но жить здесь пока нельзя

Алексей Сикорский, «Панорама» №9