Последствия визита президента в Сумы (видео)

Новый завод, Казацкий крест и Центр помощи участникам АТО — все три объекта открыли 12 июля в Сумах — с участием Президента Украины Петра Порошенка сообщает UA:Суми. Впервые за три года, с момента инаугурации, Петр Порошенко с рабочим визитом посетил наш город.

На заводе «Гуалапак Украины» территорию охраняли патрульные. Людей пускали по предварительной регистрации. Перед входом на территорию у людей проверяли, имеющих с собой. После поехали в Свято-Воскресенского собора — освятить памятный знак «Казацкий крест». Казацкий крест привезли накануне из Харькова, сделан он из гранита и бронзы. Последняя остановка — центр помощи участникам АТО. Подробности смотрите в видео.



В сети очень активно обсуждали передвижение кортежа президента. Полиция извинялась за задержку скорой помощи, а очевидцы выложили видео, как гарант едет по пешеходной улице Соборной. Для этого даже граждающий заборчик на входе со стороны Покровской площади были предусмотрительно демонтирован. Вот как это было.

