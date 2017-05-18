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13.07 Четверг

Последствия визита президента в Сумы (видео)

Сегодня, 10:02 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы
Панорама Панорама
Последствия визита президента в Сумы (видео)

Новый завод, Казацкий крест и Центр помощи участникам АТО — все три объекта открыли 12 июля в Сумах — с участием Президента Украины Петра Порошенка сообщает UA:Суми. Впервые за три года, с момента инаугурации, Петр Порошенко с рабочим визитом посетил наш город.
На заводе «Гуалапак Украины» территорию охраняли патрульные. Людей пускали по предварительной регистрации. Перед входом на территорию у людей проверяли, имеющих с собой. После поехали в Свято-Воскресенского собора — освятить памятный знак «Казацкий крест». Казацкий крест привезли накануне из Харькова, сделан он из гранита и бронзы. Последняя остановка — центр помощи участникам АТО. Подробности смотрите в видео.

В сети очень активно обсуждали передвижение кортежа президента. Полиция извинялась за задержку скорой помощи, а очевидцы выложили видео, как гарант едет по пешеходной улице Соборной. Для этого даже граждающий заборчик на входе со стороны Покровской площади были предусмотрительно демонтирован. Вот как это было.

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