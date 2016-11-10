Последствия Рождественской непогоды на Сумщине

В течении нескольких последних дней Сумскую область накрыл южный циклон, который принес похолодание и значимое количество осадков и виде снега.

Благодаря слаженным действиям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и всех аварийных служб области все-таки удалось пережить непогоду без негативных последствий, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Как сообщил директор Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр МИЛАШ, в связи с приближением циклона, на круглосуточный режим были переведены все штабы по ликвидации чрезвычайных ситуаций в области. Вся информация, которая поступала в центральный штаб, постоянно мониторилась, и в случае необходимости на места направлялись дополнительные силы.

За время мощных снегопадов из снежного плена местными службами были спасены более 10 автомобилей. К сожалению, не обошлось и без негативных последствий: в некоторых районах было ограничено движения общественного городского, а также пригородного и междугородного транспорта.

«В течение новогодних праздников в области работало около 250 единиц техники облавтодора и коммунального транспорта. По сравнению с другими регионами Украины можно сказать, что Сумщина действительно успешно справляется с зимней непогодой », — прокомментировал Александр Милаш.

Временно исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Петр КОНДРОВ заверил, что осложнения погодных условий никак не повлияло на теплоснабжение многоквартирных домов области, поэтому проблем с отоплением в области не возникло.