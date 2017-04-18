Последний звонок в Сумах (график)

В пятницу, 26 мая, в школах Сум состоится праздник последнего звонка. В одних средних учебных заведениях торжества начнутся в 8:30, в других — на полчаса или час позже. Александровская гимназия будет праздновать с полудня.

Через четыре недели, 24 июня, выпускникам вручат документы о среднем образовании.