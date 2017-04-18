В пятницу, 26 мая, в школах Сум состоится праздник последнего звонка. В одних средних учебных заведениях торжества начнутся в 8:30, в других — на полчаса или час позже. Александровская гимназия будет праздновать с полудня.
Через четыре недели, 24 июня, выпускникам вручат документы о среднем образовании.
Последний звонок в Сумах (график)
В пятницу, 26 мая, в школах Сум состоится праздник последнего звонка. В одних средних учебных заведениях торжества начнутся в 8:30, в других — на полчаса или час позже. Александровская гимназия будет праздновать с полудня.
Напечатать Письмо автору Просмотров 115 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
18.04.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 18.04.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 261 Комментариев 0 Поддержали 0
14.04.2017, 09:20 Новость
Панорама Подписаться 14.04.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 580 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 14:18 Новость
Панорама Подписаться 13.04.2017, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 198 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 09:19 Новость
Панорама Подписаться 13.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 258 Комментариев 0 Поддержали 0
20.03.2017, 13:12 Новость
Панорама Подписаться 20.03.2017, 13:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 408 Комментариев 1 Поддержали 0
17.02.2017, 13:26 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.02.2017, 13:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 490 Комментариев 0 Поддержали 0
01.02.2017, 17:19 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 01.02.2017, 17:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 214 Комментариев 0 Поддержали 0
01.02.2017, 15:15 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 01.02.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 541 Комментариев 0 Поддержали 1
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 10:29
admin adminych Подписаться Вчера, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 552 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 13:09
admin adminych Подписаться 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 12:07
admin adminych Подписаться 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 566 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
15.05.2017, 17:51
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 81 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 16:53
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0 Поддержали 0
11.05.2017, 18:43
admin adminych Подписаться 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 0 Поддержали 0
27.04.2017, 16:40
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 188 Комментариев 0 Поддержали 0
27.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 88 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Интересно, из тех кто комментирует, сколько считает, что при Порошенко стало жить лучше? Неужели иуд стало больше?Сегодня, 16:13
Интересно, из тех кто комментирует, сколько считает, что при Порошенко стало жить лучше? Неужели иуд стало больше?Сегодня, 15:55