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20.07 Четверг

Порядок прежде всего: гороскоп на 20 июля

Сегодня, 07:07 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Порядок прежде всего: гороскоп на 20 июля

Сегодня гороскоп не слишком подходит для творчества и креативности – на первый план выйдет стремление к организации и порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера, и даже разговоры о любви сегодня будут носить практический характер. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего. Главное – старайтесь не рубить сплеча, иначе уже вскоре можете об этом пожалеть.

Овен
Сегодня все самые удачные мысли и проекты будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов — вот залог успеха. Вполне возможно, что именно сегодня, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости вы сумеете завести сразу несколько полезных знакомств.

Телец
Ваше внимание сегодня будет приковано к карьере. Чего только не сделаешь, чтобы подняться хоть на одну ступеньку по социальной лестнице. Вероятная поддержка от малознакомых людей, которые вам ничем не обязаны.

Близнецы
Сегодня ожидайте интересных встреч, но в общении старайтесь соблюдать осторожность, в противном случае неприятностей вам не избежать. Вы должны быть в этот день открыты для новшеств, но не быть слишком доверчивыми. В любом случае, опирайтесь на жизненный опыт и советы старших.

Рак
События этого дня не будут радовать вас, потому что вы изначально будете настроены пессимистично. Дела будут беспокоить и настораживать вас. В работе больше всего будут раздражать задержки. Вы думаете, что успели бы многое, если бы окружающие были чуть расторопнее, организованнее и серьезнее. На самом деле задержки и препятствия будут носить кармический характер. Изменитесь сами — изменится жизнь.

Лев
Этот день связан скорее с иллюзиями и напрасными надеждами, чем со значительными переменами к лучшему. Но не исключено и зарождение сильного чувства, которому вы поначалу даже будете сопротивляться. Возможно, скажется эмоциональная и физическая усталость. Не перегружайте себя работой, за работать лишнее не удастся.

Дева
Все новое — это хорошо забытое старое, и сегодня есть все возможности, чтобы в этом убедиться. Не затевайте революций и рискованных экспериментов. Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.

Весы
Сегодня вы можете легко оторваться от реальности. Весь день у вас будет возникать соблазн закрыть глаза на любые реальные проблемы и заняться чем-либо приятным. Дела, запланированные на сегодня, вряд ли удастся закончить. Впрочем, в плане отдыха этот день очень даже неплох.

Скорпион
Сегодня все будет казаться вам одинаково важным. В результате же вы будете хвататься сразу за все и так ничего и не успеете. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, вспомните о дисциплине. Немного дисциплины в мыслях и делах вам не повредит.

Стрелец
Сегодня не стоит чрезмерно анализировать происходящие вокруг вас события, просто дайте им возможность развиваться своим курсом. Вероятно, такой курс потребует от вас некоторой степени доверия к действиям окружающих людей. Мешая сегодняшним событиям, вы только уведете события с вами же выбранного пути.

Козерог
Постарайтесь сегодня, не реагировать эмоционально на свои проблемы. Судьба сама расставит все точки над «и» и вознаградит вас за проявленное терпение. Есть большая вероятность, что в вашей жизни произойдут некоторые изменения, как в финансовом, так и в личном плане. Постарайтесь не ходить сегодня в гости и не приглашайте их к себе. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков.

Водолей
Сегодня вам нужно быть особенно внимательными ко всему, что происходит вокруг. Не стоит доверять слухам и непроверенной информации, обещаниям и уговорам. Постарайтесь строго соблюдать свои интересы и не идти на поводу у других людей.особенно в финансовых и деловых вопросах.

Рыбы
От впечатления, которое вы сегодня произведете на окружающих, будет зависеть ваш дальнейший успех. Это ощущение свободы и приподнятое настроение постарайтесь сохранить в течение всей недели.

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