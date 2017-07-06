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Порошенко в Сумах (программа визита)

Сегодня, 11:40 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Политика Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Порошенко в Сумах (программа визита)

Светофоры в центре не работают, Свято-Воскресенский собор огражден, число полицейских в центре зашкаливает. В праздник Петра и Павла город Сумы встречает Президента Украины Петра Порошенко.

В рамках своего празднично-рабочего визита наш гарант примет участие в двух весьма важных для нашего города открытиях.
Глава государства в 12:20 на Курском проспекте побывает на открытии нового завода по производству упаковки «ГУАЛАПАК УКАРИНА». Дальше его кортеж направится к Свято-Воскресенскому собору к 13:20. И в завершение своего рабочего визита в наш город Петр Порошенко откроет Центр для участников АТО на территории военного городка.
Это мероприятие запланировано на 14:20.

Обратите внимание. Предположительно, в это время в обозначенных частях города могут возникнуть проблемы с движением транспорта.

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