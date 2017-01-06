Пора закупок: гороскоп на 17 января

17 января 2017 года станет отличным моментом для совершения различного рода покупок. В этот день также большую пользу принесут занятия собой, своей внешностью, здоровьем и фигурой.

Овен:

Овнов сможет оградить от многих проблем информация, полученная сегодня. Даже если сведения, полученные от малознакомых людей, покажутся вам несколько нелепыми и несерьёзными, постарайтесь их не игнорировать.

Телец:

Тельцы в этот день займутся составлением планов на ближайшее будущее. Ваша вторая половинка предложит свой сценарий предстоящих событий и трат, а потому вам придётся в очередной раз громко доказывать право на личное мнение.

Близнецы:

Близнецы сегодня будут крайне придирчивы к мелочам. Очень вдумчиво и дотошно вы для начала изучите список семейных расходов на ближайшие дни, а затем столь же внимательно ознакомитесь со школьной успеваемостью младших членов семейства.

Рак:

Ракам правильней всего посвятить этот день своим ближайшим родственникам. Расспросите каждого из них о событиях, произошедших на минувшей неделе, узнайте о проблемах, которые их тревожат больше всего, и обязательно внести свой вклад в устранение имеющихся неприятностей.

Лев:

Львы сегодня захотят получить новую порцию духовной пищи. С этой целью вы отправитесь в музей или в театр, после чего пригласите свою вторую половинку на ужин в изысканном ресторане.

Дева:

Девам в этот день суждено отыскать предателя в своём близком окружении. Когда вы выясните наверняка, кто распускает гнусные слухи про вас, просто прекратите всякое общение с этим человеком. Не опускайтесь то низменных мер и не отвечайте Иуде его же монетой.

Весы:

Весам 17 января 2017 удастся сделать ряд очень нужных покупок. Вернувшись с «шопинга», вы испытаете небывалый эмоциональный подъём и захотите организовать в финале этого дня грандиозную вечеринку.

Скорпион:

Скорпионы большую часть этого дня проведут на работе. Необходимость трудиться в свой законный выходной сильно вас разозлит, но ваш гнев никоим образом не поможет исправить сложившуюся ситуацию.

Стрелец:

Стрельцам 17 января придётся столкнуться с множеством непредвиденных неприятностей. Все ваши планы, составленные на этот день, окажутся под огромной угрозой срыва из-за обстоятельств, которые от вас никоим образом не зависят.

Козерог:

Козерогам не стоит игнорировать советы, полученные сегодня от родственников. Старшее поколение во многих вопросах ориентируется лучше вас, а потому прислушайтесь к их мнению прежде, чем делать окончательный выбор.

Водолей:

Водолеям сегодня удастся заметно расширить свой кругозор во время визита к кому-то из родственников. Люди, с которыми вы познакомитесь здесь, окажутся очень интересными собеседниками, обладающими уникальным отношением к окружающей действительности.

Рыбы:

Рыбы 17 января 2017г предадутся философским размышлениям о смысле жизни. Не исключено, что ближе к вечеру эти мысли вызовут у вас сильный стресс, панику или жуткое недовольство происходящим.