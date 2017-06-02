Поперек Продольной в Сумах

Участок под застройку выделен прямо на проезжей части, судебные разбирательства не помогли

Этот участок записан по пер. Островского, но строительство на нем затронет интересы жителей и ул. 5-й Продольной, и других прилегающих улиц и переулков. Потому что начерчены — пока только начерчены — контуры будущего участка так, что он примыкает почти вплотную к уже застроенному участку по ул. Продольной, 30/1. Само будущее строение получило адрес: ул. Продольная, 32/1. Этой стройки активно не желают жители не только углового дома № 30/1, но и все ближайшие соседи. Сначала расскажем, чем люди мотивируют свое возмущение. Если верить плану, то будущая усадьба расположится прямо на канализационной сети, которую местные жители когда-то прокладывали за свой счет. Есть справка от КП «Горводоканал», в которой черным по белому написано: “Ця каналізаційна мережа була побудована на кошти власників житлових будинків на початку теперішнього століття. Мережа проходить по загальній земельній ділянці пров. Островського, пересікає вул. 5-ту Продольну та врізається до міської каналізаційної мережі на вул. 6-а Продольна… На даний час цю каналізаційну мережу використовують більше двух десятків сімей. В перспективі фактично підключитись можуть ще близько двух десятків абонентів” Наверное, не нужно быть инженером с высшим образованием, чтобы понять, что там, где под землей проходит канализация, ничего строить нельзя. Есть еще одна опасность. Вот что пишут представители ПАО «Сумыоблэнерго» о своем хозяйстве: «По провулку Островського дійсно проходять повітряні лінії 0,4 кВ, які живлять вул. Декабристів, Лядова та з першої до шостої Продольні в м. Суми”. О своих интересах заявило ПАО “Укртелеком”: “На звернення мешканців вулиць 4-та, 5-та, 6-та Продольна та пров. Островського у м. Суми … повідомляємо, що по вищевказаним вулицям міста Суми розташовані оглядові пристрої та канали кабельної каналізації, в яких прокладено кабельні лінії зв’язку”. То есть создается угроза коммуникациям трех фирм! А если взглянуть на план, то проезд по пер. Островского будет перекрыт, останется только узенький проход для пешеходов. Ул. 6-я Продольная будет частично блокирована, туда непросто будет попасть даже машине “скорой помощи”, учитывая еще состояние дорог в этом районе. Пока строительство не начато, но участок выделен официально, поэтому местные жители возбуждены. В случае начала стройки они готовы к пикетированию и другим экстремальным мерам. Но начинали люди не с этого. Они, как и положено, обратились в покуратуру, прокуратура возбудила уголовное дело лично против сотрудника управления архитектуры и градостроительства, который не учел расположения участка на проезжей части. Служащего признали винвным и тут же освободили по амнистии. Но потом Заречный районный суд признал противоправным решение горсовета об отказе в выделении участка — странныый случай признании неправильным собственного решения, ведь сотрудника управления архитектуры вроде бы осудили, хотя и амнистировали! Чтобы не рассеивать внимания, скажем только, что последовала серия обжалований с рассмотрениями опять же в судах, утомительный процесс сбора справок,- первые попавшие в наши руки документы датированы 2008 годом. В результате в решении уже Ковпаковского районного суда от 27 августа 2014 г. записано: «Питання забудови земельної ділянки не відносяться до компетенції КП “Міськводоканал” чи ПАТ “Укртелеком”, тому судом не може бути принята до уваги інформація цих організацій щодо розміщення каналізаційних і кабельних мереж”. Простите, но когда эти уважаемые организации, добавим сюда еще ПАО «Сумыоблэнерго», строили здесь свои сети, проводили какие-то кабели, то что же -они, получается, действовали незаконно?! Они не получали никаких разрешений на проведение работ?! А для того чтобы усомниться в том, что не стоит вести строительство поперек проезжей части улицы, перегораживая ее, не нужно быть профессиональным архитектором, достаточно просто здравого смысла. Последним своим решением при рассмотрении суд восстановил право на застройку данного участка, отказав в иске прокуратуре. Странные вещи можно узнать, вчитываясь в документы. Например, в уже упомянутом решении Ковпаковского районного суда сказано, что «є припущенням, що земельна ділянка … знаходиться на грунтовій проїжджій дорозі внутрішньоквартального проїзду”. Странно то, что для всех местных жителей это не «припущення», а факт. И дорогу, и комуникации они готовы защищать. Хотелось бы, чтобы горсовет, как выборная местная власть, поучаствовал в решении этого вопроса с учетом закона и интересов своих избирателей.

Врез

Мы не критикуем судебные решения, просто не понимаем, почему наличие коммуникаций и проезжей дороги не признается как факт

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План и местность. Никто из местных жителей не останется равнодушным к таким смелым планам строительства поперек

Алексей Сикорский, «Панорама» №27