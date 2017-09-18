Помоги бойцу: в Сумах пройдет аукцион

Благотворительный аукцион «Время добрых дел» в Сумах состоится в 17:00 25 сентября. Планируют собирать деньги для раненого бойца — Евгения Журавля. Два года назад он был ранен под селом Счастье в Луганская область и до сих пор лечится.

Сначала аукцион хотели провести 16 сентября, но акцию перенесли.

«Работы были собраны, лоты есть. К сожалению, в городе было много различных мероприятий, много меценатов было в командировке, не были физически в городе Сумы, но они хотели бы присоединиться к этому аукциона. Поэтому мы посоветовались с Евгением, волонтерами, художниками и перенесли дату», — рассказала UA Суми соорганизатор аукциона, директор Агентства промоции «Сумы» Людмила Фесенко.

На аукцион виставят 68 лотов. Среди них картины детей и взрослых — любителей и профессионалов. Стартовые цены — от 50 гривен до 12 000. Чтобы помочь раненому мужчине, не хватает 40 000 гривен.

Александра Мартыненко, соорганизатор аукциона, директор Общественного Фонда «Сумы», рассказала: «Евгений Журавель к нам обратился за помощью, чтобы мы помогли ему собрать сумму — 65000. Это счет клиники, которая пообещала ему помочь сделать операцию по восстановлению кости. В эти 65000 входит эндопротез, реабилитация на 10 дней и операция. Собрали к аукциону 25000. Плюс пообещали помочь депутаты — 17000″.