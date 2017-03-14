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Помещение на Троицкой в Сумах выкупили

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Помещение на Троицкой в Сумах выкупили

На аукционе, состоявшемся в начале мая, два нежилых помещения нашли новых владельцев. Всего на торги выставляли четыре объекта, но заявки на участие подали только по двум, — сообщают в Департаменте обеспечения ресурсных платежей.
Нежилое помещение площадью 158,9 кв. м, по ул. Тополянской, 28/1 приватизировано ПФ «Тимвел» за 104 910 грн. без НДС. Начальная стоимость составляла 80,7 тыс. грн. Помещение площадью 44,1 кв. м на ул. Троицкой, 26 выкупил гражданин Жаренко В.А. за 108 625 грн. без НДС (начальная стоимость — 98,75 тыс. грн.).
Напомним, что это уже второй аукцион в этом году. В феврале с молотка «ушли» оба предлагаемые на торги помещения, — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.

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